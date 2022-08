Sahara occidental : le Maroc rappelle son ambassadeur à Tunis pour “consultation”

Brahim Ghali, le chef du front Polisario, lors d'une séance photo dans le camps de réfugiés de Boujdour en Algérie. 16 octobre 2021. AP/Bernat Armangue

Le Maroc va boycotter la TICAD

Communiqué: Le Maroc décide de ne pas participer au Sommet de la TICAD et de rappeler immédiatement en consultation l’Ambassadeur de SM le Roi à Tunis.https://t.co/Aa6URW1si6 pic.twitter.com/Ex3cEesp6V — Maroc Diplomatie(@MarocDiplomatie) August 26, 2022

Le Sahara occidental au coeur des tensions au Maghreb

“L’accueil réservé par le chef de l’État tunisien au chef de la milice séparatiste, est un acte grave et inédit, qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives”, indique dans un communiqué la diplomatie marocaine ce vendredi 26 août 2022.Le chef du Front Polisario Brahim Ghali a répondu à l’invitation de la Tunisie afin de prendre part au sommet Japon-Afrique qui débute le 27 août à Tunis. Ue initiative qui suscite la colère de Rabat. “La Tunisie, contre l’avis du Japon et en violation du processus de préparation et des règles établies, a décidé unilatéralement d’inviter l’entité séparatiste”, condamne la couronne marocaine dans un communiqué.“Face à cette attitude hostile et préjudiciable aux relations fraternelles que les deux pays ont toujours entretenues, le Royaume du Maroc a décidé de ne pas participer au 8ème Sommet de la TICAD qui se tient en Tunisie les 27 et 28 août”, précise Rabat.Ce forum de coopération Japon-Afrique se tient pour la huitième fois. Créée en 1993, la Conférence marque le long engagement du Japon en Afrique. Cette année, le Japon dit vouloir instaurer un vrai "partenariat" avec l'Afrique pour "un développement mené par les Africains”.Le statut de cette ex-colonie espagnole, considérée comme un "territoire non autonome" par l'ONU, oppose depuis les années 1970 le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus notamment par Alger.Rabat, qui contrôle près de 80% de ce territoire, prône un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU.