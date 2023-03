Sans accord avec le FMI, la Tunisie risque de "s'effondrer", selon Anthony Blinken

"La chose la plus importante qu'ils puissent faire en matière économique est de trouver un accord avec le FMI", a dit Anthony Blinken en réponse à une question lors d'une audition devant le Sénat à Washington."Nous les encourageons fortement à le faire parce que le risque est que l'économique s'effondre", a ajouté le chef de la diplomatie américaine.La Tunisie, en proie à une grave crise financière, négocie depuis plusieurs mois avec le Fonds monétaire international (FMI) un prêt de près de deux milliards de dollars.Mais les discussions entre les deux parties semblent faire du surplace depuis un accord de principe annoncé mi-octobre.Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a aussi averti le 20 mars que la situation en Tunisie était "très dangereuse", évoquant même un risque d'"effondrement" de l'État susceptible de "provoquer des flux migratoires vers l'UE et d'entraîner une instabilité dans la région MENA" (Moyen-Orient et Afrique du Nord).Une analyse qualifiée de "disproportionnée" et rejetée par Tunis.Antony Blinken a aussi fait part des inquiétudes des États-Unis vis-à-vis de la situation politique en Tunisie depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021.Les principaux partis d'opposition dénoncent en effet une "dérive autoritaire" qui fait vaciller la jeune démocratie issue de la première révolte du Printemps arabe en 2011.