Sébastien Haller à la chasse aux records

Privé ce printemps de Ligue Europa à la suite d’une invraisemblable erreur administrative de son employeur, Sébastien Haller brille de mille feux avec l'Ajax Amsterdam cette saison alors qu'il découvre la Ligue des Champions. Le 15 septembre, sur la pelouse du Sporting Portugal (1-5), le joueur de 27 ans claque un quadruplé pour son baptême du feu. Aucun joueur n’avait réussi pareil coup de maître à l'occasion de ses débuts dans l’épreuve. Toujours à point nommé pour jaillir et reprendre, dans la surface, les offrandes de ses coéquipiers, le Brésilien Antony puis le Marocain Noussair Mazraoui, le bleu du soir poursuivait ainsi une série de très haut vol, lui qui avait déjà fait trembler les filets à quatre reprises lors des quatre premières journées d'Eredivisie. « Oui, j’ai vécu un rêve, c’était vraiment le match de ma carrière ! J’ai attendu de jouer dans une telle compétition toute ma vie, et dans le premier match que je joue en Ligue des Champions, je marque quatre buts et je suis nommé homme du match. Je ne pouvais pas espérer mieux, je me sens tellement bien », savourait-il alors au micro de BeIN Sports.



Feu de paille, chance du débutant ? Que nenni. Quand l’Ajax Amsterdam frappe un grand coup, le 19 octobre, en écrasant le Borussia Dortmund (4-0), Sébastien Haller resplendit encore une fois. Double passeur décisif, pour Daley Blind et le Brésilien Antony, le longiligne attaquant ivoirien y va ensuite de son but. « Il nous apporte beaucoup, pas seulement avec son physique, mais aussi grâce à son positionnement et à sa finition », souligne alors son entraîneur, Erik Ten Hag. Cette nouvelle réalisation permet alors à Haller d’égaler un certain Didier Drogba, lui aussi buteur lors de chacun de ses trois premiers matchs en Ligue des Champions avec Chelsea, lors de la saison 2004-2005.



Samuel Eto'o égalé, en attendant mieux ?



Le festival n'est toujours pas terminé. Lors de la manche retour sur le terrain du Borussia Dortmund, conclue par une nouvelle victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, Sébastien Haller signe d’un coup de tête en déséquilibre son septième but de la phase de poules. Une stat record à plus d’un titre, puisque le joueur formé à Auxerre égale ainsi le total de Samuel Eto’o, le meilleur d’un Africain à ce stade de la compétition jusqu’alors. Juste devancé par Robert Lewandowski (8 buts) au classement des buteurs de cette édition de la C1, l’ex-Bleuet devient aussi le cinquième joueur de l’histoire à marquer au cours des quatre premiers matchs de sa carrière dans l’épreuve reine, tout comme Zé Carlos, Alessandro Del Piero, Diego Costa et Erling Haaland. Un cercle très fermé donc !



Après 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Sébastien Haller compte 14 buts et 5 passes décisives. Une dynamique infernale que ne viennent pas enrayer ses matchs avec l'équipe nationale ivoirienne, pour les couleurs de laquelle il a opté l'an dernier après avoir été international Espoirs français (13 buts en 20 matchs avec les Bleuets). Auteur d'un doublé, un de plus, le 6 septembre face au Cameroun (2-1), le natif de Ris-Orangis s'est fait porter pâle le mois dernier pour une bonne raison : la naissance d'un enfant. Son retour est attendu avec impatience pour affronter le Mozambique puis aller disputer ce qui s'annonce comme la finale du groupe, le 16 novembre à Yaoundé. « Il faut reconnaître que Sébastien Haller nous avait énormément manqué le mois dernier, a reconnu le sélectionneur Patrice Beaumelle. Nous comptons vraiment sur lui pour les deux prochains matchs qui sont très importants pour nous. » Toute la Côte d'Ivoire signerait pour un nouvel exploit de Sébastien Haller.