Sénégal: au moins neuf migrants périssent en mer

Les membres d'une équipe de sauvetage lors des recherches pour trouver des survivants après le naufrage d'une pirogue transportant plus d'une centaine de migrants à Mbour, le 9 septembre 2024 au Sénégal

Au moins neuf personnes ont péri dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes sénégalaises, dans un nouveau drame de l'émigration clandestine à destination de l'Europe, a indiqué la marine sénégalaise lundi sur les réseaux sociaux.

L'embarcation "impliquée dans l'émigration irrégulière" a chaviré dimanche au large de Mbour (ouest), selon la marine.

Elle dit avoir lancé des recherches avec trois navires et l'appui d'un avion de surveillance maritime espagnol.

"Neuf corps sans vie ont été découverts et trois rescapés identifiés. Un nombre indéterminé de personnes a été secouru par des pêcheurs locaux", dit-elle sans s'exprimer sur le nombre de disparus.

Les recherches se poursuivent lundi sur les côtes, ont constaté des journalistes de l'AFP. Plusieurs habitants ont rapporté que l'embarcation transportait des dizaines de migrants, ce que l'AFP n'a pas pu confirmer formellement.

Des proches des victimes et de simples badauds étaient présents au bord de mer, à Mbour, pour prendre des nouvelles des disparus.

Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes.

Des milliers de personnes sont mortes en tentant de rejoindre ainsi l'Europe ces dernières années.

Plus de 22.000 migrants ont débarqué aux Canaries depuis le début de l'année, plus du double de l'année précédente.

Des habitants sur la plage de Mbour attendent que les équipes de sauvetage trouvent des survivants après le naufrage d'une pirogue transportant plus d'une centaine de migrants le 9 septembre 2024 au Sénégal AFP

"C'est une véritable catastrophe que l'on vit actuellement et malheureusement on va continuer de vivre cela parce que les jeunes sont tellement déterminés à partir", a déclaré à l'AFP Mohamed Barro, conseiller municipal de la ville.

Il raconte avoir perdu dans le naufrage son neveu de 38 ans, marié et père de deux enfants, et dit attendre depuis cinq heures pour récupérer son corps à la morgue de l'hôpital Grand Mbour.

Fin août, le Premier ministre espagnol en tournée en Afrique de l'Ouest a annoncé la signature avec le Sénégal d'un nouvel accord de régulation migratoire qui intègre de nouveaux secteurs d'activité et inclut la formation des travailleurs sénégalais s'installant en Espagne.