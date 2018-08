Sénégal : comment la médecine chinoise séduit jusqu'en Afrique

Pour soigner son insomnie et ses douleurs articulaires,

Hassan fait confiance au docteur Mame Awa Diop

ce n'est que sa deuxième consultation, mais il ressent déjà les bienfaits

de cette thérapie, née il y a plusieurs millénaires et importée de Chine.

L'acupuncture, c'est l'une des techniques les plus utilisées par le docteur Mame Awa Diop. Après 10 années d'études en Chine, elle ouvre le premier cabinet médecine chinoise de Dakar. Les résultats ne se font pas attendre. Hassan n'en revient pas.

Le docteur Mame Awa Diop n'utilise pas que des aiguilles, voire des ventouses. Son arsenal thérapeutique, c'est toute la pharmacopée chinoise riche de 1800 espèces de plantes médicinales, mais aussi de minéraux et d'animaux. Elle, ne dispose que d'une petite sélection, livrée directement depuis la Chine.

On utilise des racines, on a des écorces, on a des baies, des feuilles, des fleurs. Et c'est la même chose avec la médecine traditionnelle africaine. C'est ce qui fait la similarité entre les deux médecines. Du coup les gens, quand ils viennent, ils ont confiance car ils connaissent ça d'abord chez eux. Naturellement en Afrique, les gens se soignaient avec les plantes médicinales et du coup, on a trop de similarités là-dessus.



Mame Awa Ly Fall Diop, docteur en médecine chinoise