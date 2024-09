Sénégal : décès d'Amadou Makhtar Mbow à 103 ans, monument de la culture africaine

Intellectuel et homme politique sénégalais, Amadou Makhtar Mbow a marqué son pays et l'Afrique par son humanisme. Enseignant, écologiste, visionnaire, l'illustre homme de lettres avait été le premier directeur noir de l'Unesco. Il est décédé à l'âge de 103 ans à Dakar.

L'intellectuel sénégalais Amadou Makhtar Mbow, qui dirigea l'Unesco pendant 13 ans, est décédé dans la nuit du lundi à mardi à Dakar à l'âge de 103 ans, a annoncé l'Agence de presse sénégalaise (APS).

C'est un des patriarches de la Nation sénégalaise qui s'est éteint, en laissant un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale

Bassirou Diomaye Faye, président sénégalais

"C'est avec une profonde émotion que j'apprends la disparition du Professeur Amadou Makhtar Mbow, ancien Secrétaire général de l’Unesco et un grand défenseur du multilatéralisme", a réagi le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sur X.

"C'est un des patriarches de la Nation sénégalaise qui s'est éteint, en laissant un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a aussi salué la mémoire d'un "grand intellectuel et homme de culture" qui "a consacré sa vie à notre nation et à l'Afrique".

Amadou Makhtar Mbow, qui a dirigé l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) de 1974 à 1987, était une figure emblématique du Sénégal qui a marqué son pays et l'Afrique pour son engagement en faveur de l'éducation et de la paix.

(Re)lire Sénégal : Amadou Mahtar Mbow, l'humaniste centenaire

Universitaire et brillant intellectuel, M. Mbow, qui a fait ses études en France, a enseigné l'histoire et la géographie et a été successivement ministre de l’Éducation puis de la Culture sous le régime de l'ex-président Léopold Sédar Senghor (1960-1980).

M. Mbow, né en mars 1921 pendant la période coloniale, était également connu pour son engagement politique. Il avait pris activement part à la lutte pour l'indépendance du Sénégal.

En 2008, il a présidé les "assises nationales", une vaste consultation citoyenne, qui avaient pour objectif de proposer des solutions à la crise politique et économique que traversait le Sénégal à l'époque.

Le Sénégal a célébré ses 100 ans en 2021, sous le parrainage de l'ex-président Macky Sall.

L'ex-président, au pouvoir de 2012 à 2024, a fait part sur X de "sa profonde tristesse" pour ce "patriarche", "généreux et serviable" qui a "consacré sa vie au bien de l’humanité".

La deuxième université publique de Dakar construite dans la ville nouvelle de Diamniadio porte son nom.