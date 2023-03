Sénégal : Direct - Ousmane Sonko, condamné pour diffamation, pourra se présenter à l'élection présidentielle de 2024

12H30 TU : "Avec deux mois avec Sursis, Sonko reste éligible", selon ses deux avocats.

Un tribunal sénégalais a condamné jeudi l'opposant Ousmane Sonko à deux mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un ministre, une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024 selon ses avocats.

Ousmane Sonko, 48 ans, devait répondre de diffamation, injures et faux contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang au cours de ce procès sous haute tension, dans une capitale quadrillée par les policiers et les gendarmes.

"Avec deux mois avec sursis, Sonko reste éligible", ont déclaré à l'AFP deux de ses avocats, Mes Bamba Cissé et Cheikh Khoureyssi Ba.



12H00 TU : Ousmane Sonko ne perdrait pas ses droits civiques selon notre correspondant. Il pourra se présenter à la prochaine élection présidentielle.



11H00 TU : Ousmane Sonko est condamné à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de Franc CFA de dommages et intérêts. Il était poursuivi pour diffamation par le ministre du tourisme.

Ousmane Sonko reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine de 2 mois avec sursis et une amende de 200 millions à payer à Mame Mbaye Niang. pic.twitter.com/FQ72mTKq0r — emedia Sénégal (@emediasn) March 30, 2023





10H00 TU : le procès d'Ousmane Sonko pour diffamation reprend, vif echanges entre les deux parties



Le procès en diffamation contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a repris jeudi en l'absence du prévenu mais dans un climat persistant de vive tension à un an de la présidentielle, ont constaté les journalistes de l'AFP.

Dakar a une fois de plus été quadrillée par les policiers et les gendarmes et l'activité tournait à nouveau au ralenti dans la capitale, comme c'est devenu la règle, par craintes de troubles, à chaque rendez-vous d'Ousmane Sonko avec la justice l était absent jeudi à la reprise des débats dans un palais de justice transformé en camp retranché. M. Sonko avait préalablement déclaré que sa présence n'était pas requise et qu'il pouvait se faire représenter par ses avocats. L'audience a aussitôt donné lieu à des incidents de procédure et à de vifs échanges entre les parties. Le juge a rejeté une demande de nouveau renvoi des avocats de M. Sonko, qui ont quitté le prétoire.



9H30 TU : l'avocat français de Ousmane Sonko Juan Branco a été arreté puis refoulé à l'aéroport de Dakar

C'est ce qu'a annoncé l'avocat pénaliste français sur twitter sans en donner la raison.

Juan arrêté à son arrivée à Dakar. — Juan Branco (@anatolium) March 30, 2023





9H20 TU : que reproche t-on judicairement à Ousmane Sonko, le principal opposant ?



Ce jeudi 30 mars Ousmane Sonko, principal opposant dans le pays, en saura plus sur son avenir politique. Il est poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel, pour "diffamation, injures et faux". En cas de condamnation Ousamne Sonko pourrait être radier des listes électorales et ne serait plus en mesure de se présenter à l'élection présidentielle.



Le ministre devant un tribunal de Dakar lui reproche d'avoir déclaré en décembre 2022 que sa gestion avait été "épinglée" dans un rapport d'une institution de contrôle sur le Programme de développement des domaines agricoles communautaires (Prodac), ce qu'il nie.

Mame Mbaye Niang était de 2014 à 2019 à la tête du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et avait sous sa tutelle le Prodac mis en place par le président Sall pour favoriser l'emploi des jeunes en milieu rural.

Ousmane Sonko est également poursuivi dans une autre affaire pour "viols et menaces de mort". ll est poursuivi par une masseuse d'un salon de beauté de Dakar. L'opposant a refusé de se soumettre à un test ADN.



Lire : que reproche t-on à Ousmane Sonko ?



9h00 TU : les manifestations de soutien à Ousmane Sonko interdites, les commerces et banques fermés dans les principales artères de Dakar.



Les autorités ont interdit nombre des rassemblements prévus ce jeudi 30 mars, mais la principale coalition d'opposition a dit son intention de défier l'interdit.



Risque de trouble à l’ordre public

LE PRÉFET INTERDIT LES MOBILISATIONS DU 29 ET 30 MARS DE LA COALITION YAWhttps://t.co/hVvaWJa7oO pic.twitter.com/6oeLbPxzFT — emedia Sénégal (@emediasn) March 27, 2023

Alors qu'ils s'apprêtaient à faire une déclaration mercredi sur un axe important de la capitale, les chefs de la coalition Yewwi Askan wi (YAW, Libérons le peuple en langue ouolof) ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la gendarmerie, selon des images visionnées par l'AFP.

Les tensions ont considérablement ralenti les activités de la capitale. Les vacances des écoles et de l'université ont été avancées. Les transports publics ont suspendu leurs lignes mercredi. Des banques ont annoncé fermer plus tôt.