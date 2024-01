Sénégal : Karim Wade renonce à sa nationalité française

Ce 17 janvier on peut lire dans le Journal officiel français, organe de l'État français qui publie les textes législatifs et réglementaires de la République française., que "Sont libérés de leur allégeance à l'égard de la France les Français dont les noms suivent: (...) WADE (Karim, Meïssa), né le 01/09/1968 à Paris 15e (75015)".

La double nationalité de Larim Wade faisait débat à quelques jours de la validation finale des candidatures pour la présidentielle du 25 février, dont il est l'un des principaux concurrents.

En effetn au Sénégal, tout candidat à la présidence "doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin", dit la Constitution. Il doit aussi savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle, le français.

Karim Wade a estimé dans un message sur son compte X que la querelle sur sa double nationalité "se termine enfin".

"Le décret du ministre de l'Intérieur français actant ma renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de ma constance", a-t-il dit.

Le Conseil constitutionnel sénégalais a entériné et publié en fin de semaine passée une liste provisoire de 21 candidats sur laquelle figure M. Wade. Mais cette liste était encore sujette à réclamations jusqu'à mardi 16 janvier soir. La Cour constitutionnelle examine à présent les recours. La liste finale doit être arrêtée d'ici à la fin de la semaine.

L'ancien ministre Thierno Alassane Sall, lui-même candidat, a indiqué avoir déposé le 15 janvier un recours contre la candidature de Karim Wade, la jugeant anticonstitutionnelle. Karim Wade a accusé sur X Thierno Alassane Sall d'alimenter une "polémique stérile" et d'agir pour le compte de l'actuel Premier minsitre et candidat du camp présidentiel Amadou Ba.

Karim Wade, 55 ans, est né en France de l'ancien président sénégalais Abdulaye Wade et d'une mère française. Il a été empêché par une condamnation de concourir à la présidentielle de 2019, remportée par Macky Sall.

Il a été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu pendant plus de trois ans, il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall, et vit depuis en exil, le Qatar étant communément cité comme un de ses lieux de résidence.

L'Assemblée nationale a voté en août une loi rendant son éligibilité à Karim Wade ainsi qu'à une autre figure de l'opposition et ancien maire de Dakar, Khalifa Sall.