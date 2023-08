Sénégal : « La dissolution du Pastef, un coup de massue à la démocratie sénégalaise »

Ce lundi 31 juillet, le gouvernement sénégalais a annoncé la dissolution du Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, le rival le plus sérieux du parti au pouvoir en vue de la présidentielle de 2024. Une annonce faite peu après l’inculpation et le placement en détention du leader du Pastef, notamment pour « appels à l’insurrection et complot ». Est-ce une première au Sénégal ? Ousmane Sonko peut-il toujours être candidat à la présidentielle de 2024 ? Elimane Haby Kane, président de l'ONG LEGS-Africa, Leadership, éthique, gouvernance et stratégies, répond à nos questions.