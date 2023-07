Sénégal: la président Macky Sall annonce qu'il ne sera pas candidat à sa réélection en 2024

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi soir qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat lors de la présidentielle de février 2024, au moment où le Sénégal attendait cette décision sous de fortes tensions.

"Mes chers compatriotes, ma décision longuement et murement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024", a-t-il déclaré lors d'une adresse à la nation diffusée sur la télévision publique, mettant fin à un suspens de plusieurs mois.

Le chef de l'Etat entretenait le flou sur sa candidature, alors que le pays a connu ses troubles les plus meurtriers au début du mois de juin depuis des années, faisant au moins 16 morts.

Ses opposants lui prêtaient le dessein de se présenter à un troisième mandat.

"Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l’émergence", a-t-il dit.

"On a tant spéculé, commenté ma candidature à cette élection (...) Mes priorités portaient surtout sur la gestion d’un pays, d’une équipe gouvernementale cohérente, et engagée dans l’action pour l’émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain", a-t-il ajouté.

"J’ai une claire conscience et mémoire de ce que j’ai dit, écrit et répété, ici et ailleurs, c'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat", a-t-il déclaré.

Elu en 2012, réélu en 2019, Macky Sall avait fait réviser la Constitution en 2016. Elle stipule que "nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs", mais il expliquait que cela ne le concernait pas puisqu'il avait exercé son premier mandat avant la réforme.