Sénégal : le Conseil constitutionnel publie une première liste de 21 candidats

La liste comporte les noms du candidat du camp présidentiel, l'actuel Premier ministre Amadou Ba, des anciens chefs de gouvernement Idrissa Seck et Mahammed Boun Abdallah Dionne, et de Khalifa Sall et Karim Wade, deux opposants au président sortant Macky Sall et figures de la politique nationale.

L'opposant emprisonné Ousmane Sonko, personnage central d'un bras de fer de plus de deux ans avec l'État qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtriers, en est absent, comme cela était attendu. Populaire parmi les jeunes, il était donné parmi les favoris de la présidentielle.

En revanche figure sur la liste Bassirou Diomaye Faye, volontiers présenté comme le plan B du parti dissous de M. Sonko. Bassirou Diomaye Faye est pourtant lui aussi détenu, mais il n'a pas encore été jugé.

La liste inclut deux femmes, Rose Wardini, gynécologue et actrice de la société civile, et l'entrepreneure Anta Babacar Ngom.

Cette liste n'est pas encore définitive. Aux termes du code électoral, "le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat dans les 48 heures suivant le jour de l'affichage", dit un communiqué du Conseil constitutionnel publié par la presse. Le Conseil constitutionnel recevra les réclamations les 15 et 16 janvier jusqu'à 17H00 (locales et TU).

Le Sénégal organise pour la première fois un scrutin présidentiel où le sortant n'est pas candidat, Macky Sall ayant annoncé en juillet 2023 qu'il ne briguera pas de troisième mandat. A moins d'un mois et demi de l'échéance, l'incertitude est totale quant à l'issue de l'élection à deux tours.