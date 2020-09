Sénégal: le gouvernement critiqué après des inondations dévastatrices

Les autorités sénégalaises faisaient lundi l'objet de vives critiques après des pluies exceptionelles qui ont provoqué des inondations dévastatrices et fait au moins quatre morts selon les pompiers.

La capitale Dakar et une grande partie du pays ont essuyé au cours du week-end des précipitations d'une intensité inhabituelle, même pendant la saison des pluies ou "hivernage", caractérisée par de puissants orages et de fortes intempéries.

Des images de routes coupées par les eaux et de maisons et de véhicules submergés ont tourné en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Des canots ont été envoyés à Keur Massar, populeuse banlieue de Dakar, pour évacuer des habitants piégés par les eaux. Des habitants y ont manifesté leur colère avant d'être dispersés par les forces de l'ordre.

Les pluies tombées à partir de vendredi ont fait quatre morts et sept blessés à la suite d'effondrements de maisons et de murs, ont affirmé les pompiers à l'AFP.

"J'exprime ma solidarité à tous ceux qui ont eu des sinistres durant les abondantes pluies du week-end. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de déclencher le plan Orsec", a tweeté le président Macky Sall.

Ce plan d'urgence permet de mobiliser des moyens financiers et matériels accrus en situation de sinistre.

Les critiques sont néanmoins sévères contre les autorités de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest.

"Qu'ont-ils fait des 750 milliards de FCFA" (1,140 milliard d'euros), s'est interrogé le journal Le Quotidien, faisant écho à des responsables de la société civile et des membres de l'opposition.

Ce montant avait été alloué par le gouvernement à un plan décennal (2012-2022) de lutte contre les inondations.

Le plan "a été intentionnellement abandonné. Les 750 milliards n'ont jamais été dépensés" parce que les inondations ne sont pas une priorité pour les autorités, accuse sur Twitter l'ancien Premier ministre et opposant Abdoul Mbaye.

"Investir autant de ressources pour que les populations se retrouvent dans des situations aussi difficiles est incompréhensible", a affirmé l'ancien député et activiste Cheikh Oumar Sy sur Facebook. Il a réclamé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire.

Un document "indiquera rubrique par rubrique" comment l'argent a été dépensé, assure le ministre chargé de l'Hydraulique, Serigne Mbaye Thiam, cité dans la presse.

Le départ du président Macky Sall pour un sommet des chefs d'Etat ouest-africains prévu lundi au Niger suscitait aussi des critiques. "Le Sénégal se noie. Macky (Sall) s'envole au sommet", titrait le quotidien Vox Pop.