Sénégal : le parc du Niokolo-Koba quitte la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO

Situé dans la région de Tambacounda, dans le sud-est du pays, et d'une superficie de 913 000 hectares, le parc du Niokolo-Koba avait été déclaré en 2007 site en péril par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Le parc abrite des forêts-galeries, des savanes et une faune formée de l'élan de Derby (la plus grande des antilopes), de chimpanzés, de lions, de léopards, d'éléphants et de nombreux oiseaux et reptiles.

Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, réuni à New Delhi, "a décidé mercredi de retirer le parc national du Niokolo-Koba de la liste du patrimoine mondial en péril, au regard des efforts encourageants déployés par (le Sénégal) et de l’amélioration de l’état de conservation de ce site naturel", indique un communiqué de l'organisation onusienne.

Tweet URL

Un parc menacé par l'activité humaine

Le Niokolo-Koba, inscrit en 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, a été confronté ces dernières années à plusieurs menaces.

"La diminution de la faune, le braconnage, l’exploitation du basalte ainsi que d’autres activités humaines ont menacé sa valeur universelle exceptionnelle et conduit le Comité du patrimoine mondial" à l’inscrire en 2007 sur la liste des sites en péril, dit l'Unesco.

"Cette décision a permis au Sénégal de définir et de mettre en œuvre un plan d’action ambitieux avec le soutien de l’Unesco et de la communauté internationale, qui s’est traduit au cours des sept dernières années par une amélioration notable de l’état de conservation" du parc, ajoute t-elle.

Ainsi, pour une meilleure conservation du site, "le suivi des espèces emblématiques a été considérablement renforcé et des moyens considérables ont été alloués à la surveillance (du site) pour lutter contre le braconnage et l’orpaillage illégal, ainsi que pour mieux organiser la transhumance du bétail".

En outre, "un dispositif de contrôle de la pollution minière a également été mis en place, avec l’installation d’équipements d’analyse de l’eau et des sols" en plus d'actions menées contre une espèce invasive, Mimosa pigra.

Le parc du Niokolo-Koba a été longtemps fui par sa faune mais les éléphants y reviennent désormais, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres espèces, comme le lycaon, peuplant les lieux, selon l'Unesco.