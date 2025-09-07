Sénégal : le président, Bassirou Diomaye Faye, forme un nouveau gouvernement

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a formé samedi soir un nouveau gouvernement marqué par les départs des ministres de la Justice et de l'Intérieur et la nomination d'un nouveau chef aux Affaires étrangères, selon un décret lu sur la télévision publique.

Le
07 Sep. 2025 à 05h19 (TU)
Par
TV5MONDE
AFP
Le président sénégalais

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'adresse au public lors du Sommet « Le sport au service du développement durable » organisé dans le cadre des Jeux olympiques de Paris, le jeudi 25 juillet 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, en France. (André Pain, Pool via AP)

Le diplomate Cheikh Niang, ancien ambassadeur aux Nations-unies à New York et dans plusieurs pays, est le nouveau ministre des Affaires étrangères. 

Il remplace Mme Yassine Fall, nommée ministre de la Justice à la place du magistrat Ousmane Diagne qui dirigeait ce département depuis le premier gouvernement formé en avril 2024.

Le nouveau ministre de l'Intérieur est Mouhamadou Bamba Cissé, un avocat du Premier ministre Ousmane Sonko.

Ce ne sera pas un gouvernement de villégiature mais un gouvernement d'engagement et de combat. Nous serons intransigeants et très exigeants. (Il faudra) travailler 24H sur 24, sept jours sur sept compte tenu de la situation dont nous avons hérité. 

Une déclaration de M. Sonko en allusion au passif, selon lui, de l'administration de l'ex-président Macky Sall (2012-2024).

Il a expliqué le changement à la Justice par le souci que ce département "se réconcilie avec les Sénégalais et reconquière (leur) confiance". 

Le Premier ministre Sonko et des franges du parti au pouvoir ont ces derniers temps critiqué notamment les lenteurs, selon eux, dans les enquêtes judiciaires sur les violences ayant fait des dizaines de morts entre 2021 et 2024 et la gestion antérieure.

(Re)lire : "Il joue sur l'émotion": les fonctionnaires "milliardaires" au Sénégal ciblés par Sonko, fantasme ou réalité?

M. Sonko a été reconduit à son poste par le président Faye, entré en fonction en avril 2024. Ce dernier l'a remplacé au pied levé après l'invalidation de sa candidature à la présidentielle de mars 2024.

La nouvelle équipe est mise en place alors que le Sénégal est confronté à une situation économique difficile, marquée par un déficit budgétaire de 14% et un encours de la dette publique qui représente 119% du PIB. Le taux de chômage est évalué à 20% alors que la pauvreté atteint 35,7% de la population, selon les chiffres officiels.

Début août, le Premier ministre Sonko avait dévoilé un "plan de redressement économique et social" censé être financé à "90%" par des ressources internes pour "souverainiser" le pays, qui mène des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau soutien financier.

Les nouvelles autorités affirment avoir hérité d'un lourd passif, selon elles, de l'ex-président Sall, accusé d'avoir dissimulé les vrais chiffres sur des indicateurs clés comme la dette publique et le déficit budgétaire.

Afrique
SÉNÉGAL
Sénégal : politique, religion, économie... quelle actualité ?

