Sénégal: les candidats jettent leurs dernières forces dans la campagne présidentielle

Les candidats à la présidentielle au Sénégal ont réuni vendredi des foules de sympathisants pour leurs derniers meetings avant le vote de dimanche, à l'issue d'une campagne express mais apaisée par rapport aux mois de tension qui ont précédé cette élection inédite.

Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye en particulier, considérés comme les deux principaux concurrents à l'élection peut-être la plus ouverte de l'histoire du Sénégal indépendant, se sont prêtés à une ultime démonstration de force avant la fin de la campagne vendredi à minuit (samedi 00H00 GMT).

Fichier vidéo Des milliers de personnes brandissant des photos de M. Faye se sont rassemblées dans un stade à Mbour en attendant l'arrivée de leur candidat, annoncé plus tard dans la soirée, selon des photographes de l'AFP.

M. Faye, 43 ans, candidat antisystème dont une victoire annoncerait la possible remise en cause d'un modèle établi, a reçu vendredi un soutien de dernière minute et de poids avec l'appel lancé en sa faveur par Karim Wade, candidat disqualifié de l'historique Parti démocratique sénégalais.

Des centaines de sympathisants de M. Ba se sont pour leur part amassés sur la place de la Nation à Dakar où des chansons étaient diffusées pour les faire patienter.

Des sympathisants du candidat antisystème à la présidentielle Bassirou Diomaye Faye, lors d'un rassemblement à Mbour, le 22 mars 2024 au Sénégal AFP

Plus de sept millions de Sénégalais sont appelés dimanche à élire leur cinquième président lors d'un scrutin totalement indécis, et exceptionnel à bien des égards.

Pour la première fois, le sortant, aux commandes depuis 12 ans et largement reconduit en 2019, ne se présente pas à sa réélection.

Les Sénégalais devaient initialement voter le 25 février, mais un report de dernière minute a causé des troubles et plusieurs semaines de confusion qui ont mis à l'épreuve la pratique démocratique du Sénégal.

La campagne a été réduite de trois à deux semaines.

L'enjeu du troisième...

Dix-huit hommes et une femme, dont deux ont annoncé leur retrait en bout de course au profit de M. Faye, ont passé de longues journées en bains de foule sous le soleil sans boire, ni manger du fait de l'ajournement de l'élection et de sa tenue en plein mois de jeûne musulman.

Des affiches de campagne pour l'élection présidentielle, dans une rue de Dakar, le 21 mars 2024 au Sénégal AFP

Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye sont donnés favoris. La publication de sondages est interdite. Un second tour, dont la date n'est pas fixée, paraît probable.

"On sait que ce sont les deux qui vont sortir (des urnes) s'il n'y a pas de tsunami", dit El Hadji Mamadou Mbaye, enseignant chercheur à l'université de Saint-Louis. "L'enjeu, c'est qui sera le troisième et comment il va se positionner", dit-il.

Il mentionne les noms de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et d'Aliou Mamadou Dia, leader du Parti de l'unité et du rassemblement. L'expert attire l'attention sur les divisions actuelles de l'opposition en cas de second tour contre le candidat du pouvoir.

Population du Sénégal par tranche d'âge, 0-14 ans, 15-64 ans et plus de 65 ans, en millions d'habitants depuis 2000 AFP

Mais une victoire de M. Faye représenterait un "séisme" politique avec l'avènement d'une nouvelle génération et "l’arrivée d’un acteur qui n’est pas issu du système", dit-il, bien que M. Faye ait servi la haute fonction publique.

L'élection est suivie plus attentivement à l'étranger qu'elle ne le serait dans d'autres pays en développement. Avec 18 millions d'habitants, le Sénégal est l'un des pays les plus stables d'une Afrique de l'Ouest secouée par les coups d'Etat. Il a maintenu des relations fortes avec l'Occident.

Le Sénégal a cependant connu depuis 2021 différents épisodes de troubles. Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines arrêtées, mettant à mal l'image du pays, injustement selon le gouvernement.

... et celui de la paix

Ousmane Sonko, leader de l'opposition et acteur d'un long bras de fer avec le pouvoir, a été disqualifié de la présidentielle.

L'opposant Ousmane Sonko (g) et son second, Bassirou Diomaye Faye (d), candidat à la présidentielle, lors d'un meeting de campagne au Cap Skirring, le 16 mars 2024 au Sénégal AFP/Archives

Libéré il y a une semaine, il s'est mis au service de son second M. Faye, présenté par son camp comme le "candidat du changement de système", d'une souveraineté recouvrée et d'un "panafricanisme de gauche".

Face à lui, Amadou Ba, 62 ans, se dresse en rempart contre les "aventuriers". Il promet de poursuivre l'élan impulsé selon lui par le président Sall et son ambitieux programme de développement. Il doit aussi assumer son bilan, une pauvreté persistante, un chômage élevé, un endettement lourd, et les centaines d'arrestations.

Une affiche taguée du candidat à la présidentielle Amadou Ba, le 19 mars 2024, à Dakar, au Sénégal AFP

La soif d'apaisement "va beaucoup jouer. Nous sortons d'une période très tendue. Tous les candidats se présentent comme celui qui va réconcilier les Sénégalais", dit Sidy Diop, directeur adjoint des rédactions du quotidien le Soleil.

La libération de MM. Faye et Sonko et de centaines d'autres détenus ainsi qu'une loi d'amnistie ont contribué à une campagne sans incident notable. Elle a aussi été peu programmatique, dit l'enseignant chercheur Mbaye.

"Les gens ne votent pas pour des programmes; cette élection, c'est un rendez-vous entre une personnalité et un peuple".

Des résultats provisoires pourraient être connus dès la nuit de dimanche.