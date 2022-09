Sénégal : les défis du gouvernement du Premier ministre Amadou Ba

Amadou Ba, ancien ministre du chef de l'État, a été nommé par décret présidentiel dans un pays très divisé politiquement, cinq jours après une rentrée parlementaire marquée par une série d'incidents et achevée sous la garde des gendarmes.

Membre dirigeant du parti du président Macky Sall dans le département de Dakar, Alliance pour la République, M. Ba, âgé de 61 ans, inspecteur des impôts et des domaines et ancien ministre de l'Economie et des Finances de 2013 à 2019, et des Affaires étrangères entre 2019 et 2020, est le premier à occuper le poste de Premier ministre après sa restauration en décembre dernier.

(Re)lire : Sénégal : Amadou Ba nommé Premier ministre, le premier depuis 2019

Il est le quatrième Premier ministre de Macky Sall, après Abdoul Mbaye (2012-2013), Aminata Touré (2013-2014) et Mahammed Dionne (2014-2019).

Censée fluidifier le fonctionnement de l'État, la suppression du poste de Premier ministre en mai 2019 avait établi un nouvel équilibre entre les pouvoirs en renforçant le caractère présidentiel du régime sénégalais.

La mission du nouveau Premier ministre

Confronté à la hausse des prix, le nouveau chef de gouvernement, ancien ministre des Finances de 2013 à 2019, et des Affaires étrangères entre 2019 et 2020, aura pour mission de mener de "larges concertations" et de prendre de "nouvelles mesures" sur le plan social, a dit vendredi soir Macky Sall dans une adresse à la nation diffusée sur la télévision nationale.

"Les mesures d’allègement du coût de la vie et de soutien à l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations et la cherté du loyer resteront pour moi la priorité des priorités", a déclaré le chef de l'État sénégalais.

Ces priorités ont été rappelées par le nouveau Premier ministre dans sa première allocution après la lecture du décret par le secrétaire général de la présidence.

« Les priorités majeures se déclinent à travers l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, de la stabilités prix, de sécurité, de logement, d’assainissement, d’éducation, d’insertion, de formation professionnelle, d’entreprenariat et d’emploi, tout ceci dans un état de droit », a-t-il lancé. Et d’ajouter : « Vous comprendrez qu’il s’agit principalement des axes 2 et 3 du Pse (Plan Sénégal Emergent), la vision du Président qui sera mise en œuvre ».

Sénégal : les défis du nouveau Premier ministre

Un gouvernement de 38 membres dont 8 femmes

Quelques heures après la nomination du Premier ministre du Sénégal Amadou Ba, samedi 17 septembre, la composition du gouvernement a été rendu publique dans la soirée.



Il comprend 38 membres, dont 8 femmes soit le même nombre qu'avant. 14 ministres entrent au gouvernementet 14 autres le quittent. Plusieurs poids lourds conservent leur portefeuille, Sidiki Kaba à la tête des Forces armées, la ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall est maintenue à son poste et figure au 3e rang protocolaire. Felix Antoine Diome à l'Intérieur, Amadou Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du Désenclavement



Quatre femmes quittent le gouvernement et quatre autres font leur entrée. Fatoumata Diané remplace l'ancienne ministre chargée de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Une autre ministre, Mme Oulimata Sarr obtient le portefeuille de l'Economie, une première historique, en plus du Plan et de la Coopération. Mariama Sarr devient ministre de la Formation professionelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, quant à Annette Seck est en charge des Sénégalais de l'extrérieur auprès du ministre des Affaires étrangères.



Même nombre de femmes ministres, mais un gouvernement composé de 5 ministres de plus que le précédent.



D'anciens ministres font leur retour, Ismaïla Madior fall retrouve le ministère de la Justice alors que Aly Ngouillle Nidaye, ancien ministre de l'Intérieur, est à la tête du ministère de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire.



Plusieurs ministres changent de portefeuilles, notamment Cheikh Oumar Anne, ex-ministre de l'E,nseignement supérieur et de la recherche est nommé à l'Education nationale à la place Mamadou Talla qui devient ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires. Moussa Baldé quitte l'Agriculuture et l'Equipement rural et prend le portefeuille de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

A noter que Abdoulaye Daouda Diallo quitte le ministère des Finances et du Budget en se voyant nommer ministre d’Etat, directeur de cabinet du président de la République.

Membres du Gouvernement d'Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal: