Sénégal: les douanes annoncent une saisie "record" de faux médicaments

Des centaines de cartons de faux médicaments, d'une valeur estimée à 1,7 millions d'euros, ont été saisis cette semaine par les douanes sénégalaises dans la zone de Thiaroye (ouest), ont-elles annoncé dans un communiqué dimanche.

Cette saisie "record", selon le communiqué, a été évaluée à un 1,15 milliard de francs CFA (1,7 million d'euros).

"Des dizaines de colis et des centaines de cartons et boîtes contenant divers types de médicaments" ont été saisis par une brigade mobile des douanes, selon ce communiqué transmis à l'AFP.

Les opérations, "visant à boucler les réseaux de receleurs et commanditaires de ce trafic criminel", se sont déroulées les 24 et 25 mai entre les zones maritimes de Thiaroye-Guédj et le quartier Thiaroye-Gare, précise le communiqué.

"Un véhicule +taxi bagages+ bourré de colis suspects" a d'abord été intercepté dans la nuit du 24 au 25 à Thiaroye-Guédj, permettant l'interpellation de deux individus.

"Le contrôle des colis a permis de découvrir qu'il s'agit de grosses quantités de médicaments dont le conditionnement et l'humidité ne laissent aucun doute sur le fait que la marchandise a d'abord été transportée par voie maritime", ajoutent les douanes.

Parmi ces faux médicaments se trouvaient des antalgiques, antiacides, anti-inflammatoires, anti-diarrhéiques, antibiotiques, antipaludéens, antimycosiques, antianémiques ou encore des aphrodisiaques. "L'enquête suit son cours", précise le communiqué.

L'administration des douanes appelle également la population sénégalaise "à plus de vigilance".