Sénégal : les héros de la CAN accueillis triomphalement à Dakar

Le trajet des Lions



Aéroport, vnd, Avenue Cheikh Anta diop, Avenue Blaise Diagne, Avenue Malick Sy, Corniche, Palais de la République #TeamSenegal #CAN2021 pic.twitter.com/IsevtM09uu — ALFOUTIYOU DIOP (@OUMARFOUTIYOU) February 7, 2022

A presque 4 kms de l’aéroport et il est juste 14h10.

THIS IS D*** . WE LOVE SENEGAL #TeamSenegal pic.twitter.com/jtYLf6boTk — CHAMPIONS D’AFRIQUE (@KaneBousso) February 7, 2022

Explosion de joie

Lundi férié, chômé et payé

Un dimanche soir de folie

Dakar se prépare à accueillir ses champions après une nuit de liesse. L'équipe nationale a atterri tout à l'heure à l'aéroport militaire de Yoff à Dakar où le président Macky Sall lui-même va se rendre.Les supporters partagent l'itinéraire des joueurs sur les réseaux sociaux :Et c'est dans un concert de claxons et par tout moyen de transport qu'ils se dirigent vers l'aéroport...Mais ça va être très difficile d'y arriver ....Dakar a explosé de joie dimanche soir après le coup de sifflet clôturant la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Yaoundé. Les "Lions" de Sadio Mané ont battu les "Pharaons" d'Égypte de Mohamed Salah aux tirs aux buts. Une première victoire dans cette compétition historique."Champions d'Afrique. Quel match ! Quelle équipe ! Vous l'avez fait. Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale. Félicitations à nos héros", a dit le président sénégalais Macky Sall dans un tweet.Le soir même, par un message via la télévision nationale, le président sénégalais annonce que la journée de ce lundi serait "fériée, chômée et payée" après "la brillante victoire" en CAN de la sélection nationale. Le président a même annulé une tournée censée commencer le 9 février en Égypte, en Éthiopie et aux Comores, afin de pouvoir "accueillir lundi à 13h00" (heure de Dakar) la sélection nationale à l'aéroport militaire de Yoff (Dakar).Les joueurs et membres de l'encadrement de l'équipe nationale seront "décorés" mardi par M. Sall, au palais présidentiel à Dakar.Une immense clameur a retenti dimanche soir quand la star Sadio Mané a réussi le tir consacrant le Sénégal, lors de la séance de tirs aux buts (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.). Des centaines de supporters, vêtus du maillot du Sénégal, ont afflué sur la place de l'Indépendance, près du Palais présidentiel, dans le centre administratif et des affaires de Dakar.La police a érigé des barrières pour empêcher la foule se déversant sur la place de se rapprocher du Palais. Les lieux ont vibré au son des avertisseurs des voitures, des vuvuzelas, des sifflets, des cris de joie, des pétards illuminant parfois le ciel, des danses et chansons à la gloire de la sélection.Une ambiance festive s'est emparée de toute la ville de Dakar et de sa banlieue, au milieu des drapeaux du Sénégal, accrochés aux immeubles, sur les véhicules, sur les artères et les trottoirs, dans plusieurs quartiers.L'ambiance était folle, au Monument de la Renaissance, statue monumentale qui domine Dakar depuis la zone du quartier des Mamelles, au pied duquel était installée une fanzone avec plusieurs dizaines de personnes.