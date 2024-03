Sénégal : les manifestants réclament une présidentielle avant le 2 avril

Plusieurs centaines de manifestants réclament à Dakar la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril, date de la fin du mandat du président Macky Sall, lors d'un rassemblement à l'appel de la société civile et de l'opposition.

Le Sénégal est plongé dans une grave crise politique depuis le report le 3 février, par le chef de l'État, du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février. Ce report, dénoncé comme un "coup d'État constitutionnel" par l'opposition, a provoqué une commotion dans l'opinion et des manifestations qui ont fait quatre morts. Le Conseil constitutionnel a finalement déjugé Macky Sall, et le pays est depuis dans l'attente d'une nouvelle date de scrutin.

À l'appel du "Front de la résistance", une union d'organisations de la société civile et de l'opposition scellée jeudi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur un vaste terrain sablonneux d'un quartier populaire de la capitale sénégalaise. Nombre d'entre elles arboraient les couleurs du Sénégal et brandissaient des portraits de l'opposant Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet pour "appel à l'insurrection" et privé de présidentielle après l'invalidation de sa candidature. Il a donné son soutien pour l'élection à Bassirou Diomaye Faye, également détenu mais dont la candidature a été retenue.

Pour un rayonnement de la démocratie sénégalaise

"Nous voulons une élection avant le 2 (avril) avec les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel et que la démocratie sénégalaise continue de rayonner", explique Assane Camara, un commerçant de 27 ans. "Macky Sall dictateur", "Libérez Sonko", ont scandé les manifestants, qui ont entonné à plusieurs reprises une chanson en l'honneur de ce dernier, "Sonko namenaaalaa" ("Sonko tu nous manques", en ouolof).

Plusieurs responsables représentant des candidats à l'élection ont harangué la foule. "Ce que nous demandons au président Macky Sall, c'est d'organiser les élections avant le 2 avril et de donner les clés du palais à son successeur les yeux dans les yeux, et qu'on puisse commencer à reconstruire notre pays", a ainsi déclaré Aminata Touré, ex-Première ministre et membre de la coalition "Bassirou président".

Un dialogue national, organisé en début de semaine par le président et boycotté par l'opposition, a notamment recommandé d'organiser l'élection le 2 juin. Le chef de l'État a indiqué qu'il saisirait "pour avis" le Conseil constitutionnel de ces recommandations.