Sénégal: l’opposant Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse"

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko sort de son silence pour se dire "séquestré" par les forces de sécurité et appeler ses compatriotes à se lever "comme un seul homme"

Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, ce jeudi, par la chambre criminelle. Il n'est pas condamné pour viols et menaces de mort. Il devra en outre s'acquitter d'une amende de 600 000 F CFA.



L'avocat général avait requis contre le troisième de la présidentielle de 2019 et président du parti Pastef dix ans de réclusion pour viols, ou au minimum cinq ans de prison pour "corruption de la jeunesse".



Ousmane Sonko n'a pas assisté au procès. Ousmane Sonko n'a cessé de protester de son innocence et de crier à un complot ourdi par le président, qui s'en défend.

La chambre criminelle a par ailleurs condamné à deux ans de prison ferme la co-accusée d'Ousmane Sonko, Mme Ndèye Khady Ndiaye, patronne du salon de beauté où Ousmane Sonko était accusé d'avoir abusé d'une employée à plusieurs reprises.

La "corruption de la jeunesse", consistant à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans, est un délit selon la loi sénégalaise, et non pas un crime comme le viol, a expliqué à l'AFP un avocat présent à l'audience, Me Ousmane Thiam.

Ousmane Sonko aurait été déchu de ses droits électoraux s'il avait été condamné par contumace pour un crime comme le viol.

Cependant, la requalification des faits en délit semble au vu du code électoral maintenir la menace de l’inéligibilité sur Ousmane Sonko et sur sa faculté à se présenter à la présidentielle de 2024.