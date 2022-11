Sénégal : Macky Sall annonce des réductions de prix des loyers et des denrées

Chargement du lecteur...

Augmentation de 200 % depuis 2014



Sur la télévision publique, le président, Macky Sall, a décrété des mesures de baisse relatives des loyers. Celles-ci concernent aussi certaines denrées alimentaires telles que le riz, l'huile, les sucres et les fournitures scolaires.La décision intervient au lendemain d'une rencontre sur la consommation, samedi 5 novembre, à Dakar, en présence des commerçants et des industriels.Concrètement, les réductions atteindront 5 % pour les loyers de plus de 500.000 FCFA (soit 750 euros), de 10 % pour ceux allant de 300.000 FCFA (soit 457 euros) à 500.000 FCFA et de 20 % pour ceux inférieurs ou égaux à 300.000 FCFA.C’est cette dernière catégorie qui concerne la majeure partie des ménages sénégalais, alors que le salaire minimum équivaut à environ 75 euros dans le pays.Le coût élevé du loyer est particulièrement ressenti dans la capitale, Dakar, où manquent des milliers de logements, selon le gouvernement. Implantée sur une étroite péninsule de 550 km2 (0,3 % du territoire national), l’agglomération abrite près de quatre millions d'habitants, soit près du quart de la population sénégalaise, estimée à plus de 17 millions d'habitants."Les loyers ont augmenté de plus de 200 % depuis la dernière tentative de baisse (en 2014) alors que les coûts de la construction n'ont évolué que de l'ordre 45 %", a notifié à la presse le chef de l’État.En 2014, le Parlement sénégalais a adopté une loi pour alléger les charges des locataires les plus pauvres. Le texte était censé introduire une réduction obligatoire de 29% des loyers inférieurs à 150.000 francs CFA (227 euros). Mais la mesure n'a pas été suivie de l'effet escompté.En ce qui concerne les denrées alimentaires, "des arrêtés seront pris et les prix seront appliqués d'ici mercredi ou jeudi", a abondé, dimanche, le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, sur la radio privée RFM.Les autorités ont annoncé le recrutement de jeunes pour faire respecter les prix. Des consommateurs ont toutefois exprimé à la presse leur doutes sur l'effectivité de ces nouvelles mesures du fait des réticences des commerçants.Le Sénégal, comme tous les pays africains, subit les effets de la période post-Covid et de la guerre en Ukraine qui ont renchéri le coût de plusieurs produits.