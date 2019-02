Sénégal: Macky Sall en passe de remporter la présidentielle au premier tour

Le président sénégalais Macky Sall était mardi en passe de remporter un second mandat dès le premier tour de l'élection présidentielle, selon des résultats officiels provisoires portant sur près de 90% des suffrages publiés par les médias sénégalais.

Macky Sall, 56 ans, a récolté lors du scrutin de dimanche plus de 2,2 millions de voix, contre environ 1,7 million au total pour ses quatre adversaires, qui ne paraissent pas en mesure de le forcer à un second tour, indiquent les chiffres officiels des commissions départementales affichés devant les tribunaux départementaux et compilés par les médias locaux, dont l'agence de presse publique APS.

Cela correspond à une majorité absolue de 57,26% pour le président sortant, contre 21,63% pour l'ex-Premier ministre Idrissa Seck, 15,55% pour le député "antisystème" Ousmane Sonko, ses deux plus proches poursuivants, selon le site d'information e-media, dont les résultats portent sur 87,32% des bulletins.

"Aujourd'hui, avec cette première estimation plus ou moins officielle des commissions départementales, les tendances affichées ou les résultats indiquent qu'effectivement le président Macky Sall est en passe de remporter cette élection dès le premier tour", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakkar (BBY) et secrétaire-général du gouvernement, Seydou Guèye.

Le président d'université privée Issa Sall (4,09%) et l'ex-ministre Madické Niang (1,47%), étaient très nettement distancés, selon les chiffres du site e-media. L'APS, qui n'a pas publié de pourcentages globaux, a en revanche donné des chiffres très proches de son concurrent privé et d'autres médias, département par département.

La participation a été de 66,5%, a indiqué à l'AFP une source proche du ministère de l'Intérieur.

Les chiffres officiels provisoires des 45 départements du pays et de la diaspora sont examinés depuis la mi-journée par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV), qui doit les publier jeudi ou vendredi au plus tard. Ils seront ensuite rendus définitifs par le Conseil constitutionnel, après l'examen d'éventuels recours.