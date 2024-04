Sénégal : que retenir du discours à la nation du nouveau président Bassirou Diomaye Faye ?

Le nouveau chef de l'Etat sénégalais dans son discours a fixé les orientations de son mandat.

Lutter contre la vie chère

Et ces premiers mots ont été pour les Sénégalais, victimes de l'inflation et de la hausse des prix alimentaires. "Les Sénégalais sont braves mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j’entreprendrai avec les acteurs concernés."

Réformer la justice

L'arène politique sénégalaise a été le théâtre de tensions, de violences dans le pays. Les deux hommes du nouvel exécutif sénégalais, le président Faye et le nouveau chef de gouvernement Ousmane Sonko étaient encore incarcérés il y a quelques semaines. le nouveau président veut réformer le système judiciaire sénégalais. Mais il est resté assez évasif sur le contenu de cette réforme. Il entend consulter les magistrats et les autres professions du monde judiciaire.

"Pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu’elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j’entends organiser des assises regroupant les professions du métier - magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice - les professeurs d’université et les citoyens pour identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice", déclare le nouveau président.

Des promesses de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption

Le président Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko veulent lutter contre la corruption. "J’engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d’alertes, la lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent, déclare dans son discours le président Faye.

Renforcer la souveraineté du pays

Dans son programme de campagne, le président sénégalais entend renforcer la souveraineté du pays. Il veut notamment renégocier les contrats des mines, des hydrocarbures, les accords de pêche avec les pays étrangers. "L’exploitation de nos ressources naturelles, qui, selon la constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l’attention de mon gouvernement", a déclaré le président.

Plus de 17% de la population active du Sénégal vit de la pêche. Mais la surpêche industrielle pratiquée dans les eaux sénégalaises par des bateaux étrangers est telle que les poissons se font rares. Le nouveau président veut renégocier les accords de pêche avec l'Union européenne.

"Il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l’agriculture, la pêche et l’élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays", estime le nouveau président.