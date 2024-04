Sénégal : que sait-on des accords gaziers et pétroliers que le président Diomaye Faye veut renégocier ?

C'est l'une des promesses du nouveau président sénégalais Diomaye Faye. Les contrats miniers, pétroliers et gaziers devront être renégociés pour qu'ils bénéficient davantage aux populations locales. L'exploitation de deux grands champs gazier et pétrolier dans les eaux territoriales pourraient rapporter plus d'un milliard d'euros par an pendant trois décennies.

Où se situent ces gisements de pétrole et de gaz ?

Dakar devrait commencer à exploiter deux grands gisements de pétrole et de gaz d'ici la fin de l'année 2024. Le champs de gaz se nomme "Grand Tortue Ahnmeyin". Il se situe à 3000 mètres de profondeur au large de la ville de Saint-Louis. Cette ressource sera exploité par British Petroleum (BP) et l'entreprise américaine Kosmos Energy.

Le gaz sera livré sous forme de GNL, gaz naturel liquéfié. Selon les projections des deux entreprises, le site pourrait générer 10 millions de tonnes par an en 2030. Le Sénégal deviendrait ainsi le 5ème producteur de gaz. Une société chinoise est chargée de construire les plateformes d'extraction de ce GNL. Il se trouve entre les eaux mauritaniennes et sénégalaise. Pétrosen, la compagnie pétrolière sénégalaise, est également dans le contrat.

Un autre gisement de taille est celui de Sangomar. Il s'agit ce pétrole offshore. Il sera exploité par le groupe australien Woodside. Le contrat gazier a été signé en 2014. Celui du pétrole en 2004. Les exploitations des deux gisements ont pris du retard et ne devraient que commencer à la fin de l'année 2024.

Pourquoi l'exploitation de ces gisements est importante pour le Sénégal ?

Le démarrage de l'exploitation des hydrocarbures est attendu cette année au Sénégal qui dispose aussi de mines d'or, de phosphates et de zircon. Les revenus combinés de deux des principaux gisements gazier et pétrolier sont estimés à une moyenne annuelle de 700 milliards de francs CFA (soit plus d'un milliard d'euros) sur une période de trente ans, selon Petrosen, la société pétrolière publique sénégalaise.

Le pays ouest-africain, parmi les 25 les moins développés au monde, mise donc sur ces ressources pour faire un bond économique. Le tourisme qui représentait 10% du PIB en 2018 n'a pas ainsi réussi a retrouver son niveau d'avant Covid-19.

L'exploitation du champ gazier pourrait vite devenir une mine d'or pour le pays. Le GNL est très demandé en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine. En mai 2023 le chancelier allemand Olaf Scholz avait fait le déplacement à Dakar afin de sécuriser l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne.

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye peuvent-ils renégocier ces contrats ?

Les nouvelles autorités sénégalaises estiment que les contrats signés par l'ancien pouvoir, sont "très défavorables" au Sénégal. Une affirmation qui a toujours été démentie par l'ex-pouvoir et la plupart des experts du secteur. Le nouveau président Diomaye Faye a promis de les renégocier, et a annoncé parmi ses premières mesures un "audit du secteur minier, gazier et pétrolier".

Son mentor Ousmane Sonko, qu'il a nommé Premier ministre, s'en était pris pendant la campagne à "certains intellectuels complexés (qui font) croire qu'il est impossible de renégocier" ces contrats.

L'ex-président Macky Sall (2012-2024) a lui estimé que les contrats "peuvent être améliorés mais franchement penser qu'on peut changer les contrats déjà signés avec les compagnies n'est pas possible. Ce serait désastreux pour le Sénégal", dans un entretien le 19 mars avec l'agence de presse Bloomberg.

Selon l'ex-pouvoir, jusqu'à 60% des revenus de la future exploitation du gaz et du pétrole irait à l’État sénégalais.

Selon l'expert pétrolier Ibrahima Bachir Dramé, cité par l'AFP, ancien responsable de Petrosen, "il n'existe pas de manière explicite des clauses qui prévoient des renégociations dans les contrats pétroliers" mais "des clauses qui règlementent les litiges éventuels".

Citant l'exemple du gisement de gaz naturel Grand tortue/Ahmeyim (GTA), à la frontière avec la Mauritanie, développé par le britannique BP avec l'américain Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et Petrosen, dont le début d'exploitation est prévu d'ici la fin de l'année, il rappelle les limites de la renégociation. "Il faut inéluctablement prendre en compte la partie mauritanienne", souligne-t-il.

Quelles sont donc les marges possibles du nouveau pouvoir sénégalais ?

L'économiste international et spécialiste de développement industriel Papa Demba Thiam, interrogé par l'AFP assure que "la plupart des contrats miniers ou d'hydrocarbures sont renégociés" dans le monde. Il cite l'exemple de la zone Amérique latine-Caraïbes où selon lui, "40 à 92% des contrats" sont "renégociés sur une période allant de 1 à 8 ans" après leur signature.

Au Sénégal la Constitution déclare que "les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent lui profiter". Depuis 2021, avec le covid et la guerre en Ukraine, "toutes les conditions sont réunies pour justifier une renégociation de ces contrats", estime Papa Demba Thiam cité par l'AFP.

Cette volonté de renégociation s'inscrit également dans la volonté du nouveau pouvoir sénégalais de limiter les pertes financières liées aux retards. Plus l'exploitation de ces gisements tarde plus la rentabilité de leur exploitation s'affaiblit.

Selon le mensuel Jeune Afrique, le coût du lancement d'exploitation du champ gazier était chiffré à 3,6 milliards de dollars. Ce "devis" a explosé et devrait dépasser les 9 milliards. La mise en place des plateformes offshore pour le champ pétrolier de Sangomar ne devait pas dépasser les 4,2 milliards de dollars. Son coût estimé est de 5,2 milliards de dollars.