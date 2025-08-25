Sénégal: qui est Abass Fall, le nouveau maire de Dakar ?

Dakar a un nouveau maire en la personne d'Abass Fall. Pour la première fois, la capitale sénégalaise passe sous le giron du Pastef, le parti du pouvoir du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye.

Le
25 Aoû. 2025 à 15h17 (TU)
Par
TV5MONDE
Abass Fall

Abass Fall après son élection comme maire de Dakar par le Conseil municipal, 25 août 2025.

DR
Partager 1 minute de lecture

La capitale sénégalaise a un nouveau maire à sa tête : Abass Fall a été élu par le conseil municipal lors d'une session extraordinaire ce lundi 25 août. Membre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), le parti du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye, il est l'actuel ministre sénégalais du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions.

Abass Fall est un militant de longue date au sein du Pastef. C’est la première fois que la capitale sénégalaise passe sous la bannière du parti au pouvoir.

"Je serai le maire de tous les Dakarois", a-t-il déclaré.

Déclaration d'Abass Fall après son élection comme maire de Dakar, 25 août 2025.

Quatre candidats étaient en lice lors de cette élection tenue lors d'une session extraordinaire. Abass Fall l'a emporté par 49 voix contre 30 devant Ngone Mbengue, du parti Taxawu Senegal de Khalifa Sall, qui assurait l'interim depuis la destitution de Barthélémy Dias en décembre dernier.

Déchu en décembre dernier après sa condamnation définitive pour homicide involontaire dans une affaire remontant à 2011, Barthélémy Dias avait jusqu'au bout tenté de faire annuler l'organisation du scrutin en contestant la légalité de la procédure de destitution engagée contre lui. Mais la Cour suprême l'a débouté au moment même où le conseil municipal était réuni en session extraordinaire sous haute surveillance policière. 

C'est la fin d’un bras de fer juridique de plusieurs mois autour de la succession de Barthélémy Dias à la tête de Dakar.

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a félicité Abass Fall pour son élection, sur son compte Facebook.

 

Afrique
SÉNÉGAL

Dans le même thème - Afrique

Mali
International

Mali: Kassela, Farabougou... Ce que l'on sait sur les attaques de djihadistes affiliés à Al-Qaïda

jtchapter: Sénégal : les noyages se multiplient faute de surveillants
Afrique

Sénégal : les noyades se multiplient faute de surveillants

jtchapter: RD Congo : les partisans de Mutamba mobilisés
Afrique

RD Congo : les partisans de Mutamba mobilisés

À la une

International

Liban: Netanyahu prêt à un retrait "progressif" si le Hezbollah est désarmé, le mouvement chiite s'y refuse

International

États-Unis: pourquoi le Salvadorien Kilmar Abrego Garcia risque d’être expulsé vers l'Ouganda

International

Mali: Kassela, Farabougou... Ce que l'on sait sur les attaques de djihadistes affiliés à Al-Qaïda

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

"Flambée de l'antisémitisme en France": l'ambassadeur américain à Paris convoqué après ses critiques sur Macron

Afrique

Présidentielle en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré sa radiation des listes électorales

International

Russie: audience à huis clos pour le Français Laurent Vinatier

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

International

Vietnam: le typhon Kajiki a touché terre, des dizaines de milliers d'évacuations