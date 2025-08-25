Sénégal: qui est Abass Fall, le nouveau maire de Dakar ?

Dakar a un nouveau maire en la personne d'Abass Fall. Pour la première fois, la capitale sénégalaise passe sous le giron du Pastef, le parti du pouvoir du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye.

La capitale sénégalaise a un nouveau maire à sa tête : Abass Fall a été élu par le conseil municipal lors d'une session extraordinaire ce lundi 25 août. Membre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), le parti du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye, il est l'actuel ministre sénégalais du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions.

Abass Fall est un militant de longue date au sein du Pastef. C’est la première fois que la capitale sénégalaise passe sous la bannière du parti au pouvoir.

"Je serai le maire de tous les Dakarois", a-t-il déclaré.

« Je ne serai pas le maire d’une chapelle politique, je serai le maire de tous les Dakarois. »



Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, nouveau maire de Dakar.



🏆 Abass Fall — 49 voix

🥈 Ngoné Mbengue (Taxawu Sénégal) — 30 voix

🥉…

Quatre candidats étaient en lice lors de cette élection tenue lors d'une session extraordinaire. Abass Fall l'a emporté par 49 voix contre 30 devant Ngone Mbengue, du parti Taxawu Senegal de Khalifa Sall, qui assurait l'interim depuis la destitution de Barthélémy Dias en décembre dernier.

Déchu en décembre dernier après sa condamnation définitive pour homicide involontaire dans une affaire remontant à 2011, Barthélémy Dias avait jusqu'au bout tenté de faire annuler l'organisation du scrutin en contestant la légalité de la procédure de destitution engagée contre lui. Mais la Cour suprême l'a débouté au moment même où le conseil municipal était réuni en session extraordinaire sous haute surveillance policière.

C'est la fin d’un bras de fer juridique de plusieurs mois autour de la succession de Barthélémy Dias à la tête de Dakar.

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a félicité Abass Fall pour son élection, sur son compte Facebook.