Sénégal : Sadio Mané et des joueurs de la sélection nationale appellent à un retour au calme

Les violents affrontements qui ont éclaté dans plusieurs villes entre partisans d'Ousmane Sonko et forces de sécurité après l'annonce de la condamnation de l'opposant à deux ans de prison de ferme ont fait 9 morts. Les scènes de chaos observées notamment dans la capitale ont fait réagir des joueurs de la sélection nationale sénégalais. L'attaquant du Bayern de Munich, star de l'équipe Sadio Mané a posté sur son compte instagram un appel au calme.

"Il est essentiel que toutes les parties prenantes de la nation unissent immédiatement leurs efforts pour retrouver la paix". Le lauréat du trophée Socrates, prix récompensant son engagement humanitaire lors de la cérémonie du Ballon d'or, demande aux partisans d'Ousmane Sonko et du président Sall de tout faire pour préserver la jeunesse. "Elle est notre première richesse", écrit Sadio Mané.

L'attaquant de Grenade et international sénégalais, Famara Diedhiou appelle également les deux parties à trouver une solution pacifique sur son compte twitter. "Je ne suis pas politique. Je suis pour la paix. Le Sénégal a toujours été un pays de référence en Afrique mais surtout dans le monde. Trop de sang qui coule, le sang de nos propres frères", écrit Famara Diedhiou.

"Le chaos, la terreur, l'insécurité, non, non !!!", dénonce l'attaquant.

D'autres joueurs comme Krépin Diatta, aillier droit de l'AS Monaco, dénoncent le verdict et la condamnation d'Ousmane Sonko. "Deux ans qu'un cas de viol sème la terreur et le chaos, des pertes humaines pour finalement sortir un verdict et une condamnation d'un citoyen sur des faits outres que ce dont il est accusé", constate le joueur. Et de s'interroger : "Où est la justice dans tout ça ?"

Idrissa Guèye, milieu de terrain de la sélection demande "à Dieu" d'agir pour guider les leaders politiques du pays à réagir avec "sagesse et justice".

Pour l'instant, le sélectionneur, Aliou Cissé n'a pas encore réagi. Il devait annoncer en conférence de presse la liste des joueurs pour le match contre le Bénin. La conférence de presse a été pour l'instant annulée.