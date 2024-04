Sénégal : saisie record de plus d'une tonne de cocaïne à Tambacounda

Dans cette capture d'écran tirée d'une vidéo du ministère belge des Finances, des sacs et des stupéfiants emballés dans du plastique sont vidés d'un conteneur dans le port d'Anvers, en Belgique, en 2021. La cocaïne se propage à un rythme alarmant à travers l'Europe, en grande partie via les ports mondiaux d'Anvers et de Rotterdam. L’annonce du mardi 10 janvier 2023 concernant des saisies massives pourrait bien cacher une vérité plus grande : les cartels sud-américains lancent toujours plus de cocaïne sur le marché européen. (Ministère belge des Finances via AP)