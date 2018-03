SÃ©nÃ©gal : TÃ©lÃ©-Ã‰cole fait la part belle Ã  l'Ã©ducation

Modou prend son rôle très au sérieux.... aujourd'hui il s'exerce à présenter le journal télévisé... de la toute nouvelle chaîne Télé-école.

Au programme : des émissions éducatives.... sur la littérature, l'histoire, les sciences....



Modou Marr est étudiant, en formation à télé-école :

« C'est important de transmettre des informations concernant l'éducation via des jeunes, car on parle le même langage, on se comprend .»



Aux manettes de cette télé, des étudiants uniquement... il sont quand même encadrés par des professionnels...



Sada Kane, journaliste, s'adresse aux élèves: « Quand vous faites une émission il faut toujours avoir les personnes ressources dont vous avez besoin."



Ces enseignants sont des passionnés qui aiment avant tout transmettre....



Sada Kane, journaliste :

« Dans les programmes présentés sur une chaine, les neuf dixième concernent le divertissement.

L'éducation est un peu laissée en rade. Donc c'est important qu'on puisse pas seulement mettre l'éducation en avant mais que des programmes ne concernent que l'éducation ».



Les étudiants réalisent aussi des reportages... Dans son émission, Bineta présente des écoles réputées...

Pour le fondateur de l'école, il faut élargir le champs des possibles...



Assan Mboup, fondateur de télé-école :

« Télé-école pour d'abord démocratiser l'accès à l'éducation mais aussi démocratiser l'accès à l'information qui est un droit. "



Cette chaine gratuite n'est pour le moment disponible que sur internet... en français et en anglais

pour toucher au-delà des frontières sénégalaises. La chaîne voit déjà les choses en grand.