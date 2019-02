Sénégal : un pont sur le fleuve Gambie

Enfin un pont sur le fleuve Gambie. L’ouvrage a été inauguré le 21 janvier. Son coût, 75 millions d’euros financés par la Banque Africaine de Développement. Il était très attendu par les populations et les acteurs économiques depuis des décennies. Et

particulièrement par les habitants de la Casamance, cette région touristique et agricole dont le développement a été freiné par son isolement géographique. Avec ce pont, le trajet Dakar-Ziguinchor se ferra en 8 heures et le trafic désengorgé.





L’abbé Coly roule depuis l’aube, direction son village natal en Casamance pour les

vacances. Il traverse le fleuve Gambie par le pont pour la première fois. Tout un

symbole.



« C’est émouvant, c’est émouvant. On peut faire beaucoup de choses. Un aller-retour

le même jour. C’est un grand changement vraiment, un grand changement au profit de toutes ces populations. Surtout ce petit peuple qui fait la traversée pour le travail ou le commerce, c’est très important ». Jean-Louis Coly, prêtre



Auparavant relier le nord au sud du Sénégal était le parcours du combattant. Des jours

d’attente pour traverser le fleuve Gambie ou un détour par les terres de 500 kilomètres.

Francisca compte bien profiter de ce pont. Dans son village, Bignona, au sud du pays,

elle produit du jus de citron, qu’elle ne vend qu’ici. Désormais, elle espère envoyer sa

marchandise jusqu’à la capitale, et fini le stock sur les bras.



« Notre marchandise ne se gâte pas. On emmène ça direct à Dakar. Si tu emmènes làbas le litre est à mille francs, donc tu gagnes plus qu’ici. C’est quelque chose qui est

bien pour la Casamance. C’est bien ». Francisca Manga, transformatrice de produits agricoles



Mais le pont ne profite pas encore à tout le monde. Les camions doivent toujours

emprunter le bac. Quelques mois encore, le temps d’achever les travaux

d’aménagement. Moussa est arrivé depuis hier. Il n’est même pas sûr de pouvoir

traverser aujourd’hui et ses conditions d’attente sont précaires.



« Il n’y a pas suffisamment d’eau, pas de douche. Il n’y a que la forêt. Il y a des grandsmères qui vendent des repas, pour avoir quelque chose à manger, avec de l’eau. Mais ça ne suffit pas ». Moussa Diop, chauffeur de camion



Enjamber le fleuve Gambie, c’était un rêve de plus de trente ans, avec à la clé la

promesse de doper les échanges commerciaux dans la sous-région.