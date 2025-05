Sénégal: une cour spéciale inculpe un 5e ministre de l'ex-régime pour malversations présumées

Une cour spéciale au Sénégal a inculpé et placé en détention lundi un ministre de l'ex-président Macky Sall pour "surfacturations" présumées dans la gestion de fonds anti-covid, a indiqué sa défense.

Amadou Mansour Faye, ministre du Développement communautaire du président Sall (2012-2024), est le cinquième ancien membre de son gouvernement inculpé par la Haute cour de justice, une juridiction spéciale.

Il est le troisième parmi ces cinq ministres inculpés a être écroué, après leur mise en accusation et leur renvoi le 8 mai par l'Assemblée nationale, pour malversations présumées, devant cette Haute cour, habilitée à juger le chef de l'Etat et les membres du gouvernement pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Son collègue du Développement industriel, Moustapha Diop, a été placé en détention le 22 mai pour détournement présumé. La veille, 21 mai, l'ancienne ministre chargée des Mines, Aïssatou Sophie Gladima, avait été placée sous mandat de dépôt par la même juridiction.

Le ministre Faye, également beau-frère de l'ex-président Sall, a comparu lundi devant la commission d'instruction de la Haute cour qui l'a inculpé et écroué, a indiqué à la presse Amadou Sall, un de ses avocats.

Il est soupçonné de "complicité de détournement de deniers publics" après des dépenses d'"un surplus global de 2,7 milliards de FCFA" (4,1 millions d'euros) dans des achats de riz destiné aux populations pendant la pandémie du covid, selon un rapport parlementaire.

Le ministre Faye est "accusé de surfacturations. Il a apporté des preuves (contre ces allégations) et a voulu déposer une caution (pour être laissé libre) mais on le lui a refusé", a ajouté Me Sall.

Le 19 mai, l'ex-ministre de la Femme Salimata Diop a été inculpée pour complicité de détournement de fonds puis libérée sous caution. Le 20 mai, un autre ministre de l'ex-président Sall, Ismaïla Madior Fall (Justice), a été à son tour inculpé pour tentative de corruption et assigné à résidence sous bracelet électronique.

A l'exception de M. Fall, les autres ministres inculpés sont mis en cause dans la gestion d'un fonds anti-covid de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, entre 2020 et 2021.

Le président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, et son Premier ministre Ousmane Sonko ont promis de faire rendre des comptes aux anciens dirigeants qu'ils accusent d'agissements coupables dans la gestion des affaires, à commencer par l'ex-président Macky Sall.