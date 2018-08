Sénégal : une mission de la NASA observera l'occultation stellaire

Ils seront une quarantaine de scientifiques, des Américains et des Français, réunis au Sénégal, les yeux rivés vers le ciel. La NASA a dépêché une mission d'observation à travers le pays pour étudier l'occultation stellaire de la nuit du vendredi 3 août. Au total, 21 sites combineront leurs efforts pour observer cet événement particulièrement rare.



Concrètement, un astéroïde, Ultima Thulé, passera devant une étoile. Découvert il y a quatre ans au-delà de Pluton par la sonde New Horizon, ce corps céleste pourrait donner aux scientifiques de nouvelles clés de compréhension de l'univers. De fait, sa forme et sa composition détiennent des informations qui permettraient de retracer l'origine de notre système solaire.



Pour Marc Buie, le découvreur d'Ultima Thulé, ce corps céleste est unique : "Nous n'avons jamais vu un tel réservoir de matière resté intact depuis quatre milliards d'années." Et c'est cette spécificité qui fait espérer à la communauté scientifique de nouvelles découvertes grâce à cette occultation stellaire.



Si la NASA a choisi d'installer cette mission cruciale au Sénégal, c'est pour la pureté du ciel africain : l'absence de pollution lumineuse facilite grandement l'observation astronomique. Et qu'importe qu'il y ait des nuages, les équipes se sont entraînées à collecter les données si la météo n'est pas clémente. C'est donc toute une nation qui aura la tête dans les étoiles !