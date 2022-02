Sénégal : à Zinguinchor, des rues aux noms français vont être débaptisées

Les tirailleurs africains à l'honneur

L'opposant Ousmane Sonko à l'initiative

"Six décennies après notre indépendance (de la France), le maintien de certains noms est une offense à notre dignité nationale", a justifié, dans un texte publié jeudi soir, le conseil municipal de Ziguinchor, principale ville de Casamance, dirigée par l'opposant Ousmane Sonko.La "rue du général De Gaulle" devient "rue de la paix" tandis que l'"avenue du capitaine Javelier" va devenir "avenue du tirailleur africain", en hommage aux soldats africains qui ont combattu pour la France lors des Guerres mondiales.La rue "Thiaroye 44", du nom d'un lieu proche de Dakar où l'armée française massacra en décembre 1944 des "tirailleurs" réclamant le paiement de soldes, remplacera la "rue du lieutenant Lemoine".La "rue du lieutenant Truch", autre figure française, change pour porter le nom de Séléki, en souvenir d'une bataille remportée en 1886 sur les troupes coloniales françaises par des résistants dans ce village dans la région éponyme de Ziguinchor, selon des historiens.Ousmane Sonko, député à l'Assemblée nationale, est un sérieux prétendant pour la présidentielle de 2024. Il était arrivé troisième à la présidentielle de 2019, remportée par le président Macky Sall.Homme politique anti-système, il dénonce souvent les relations, selon lui inégales, entre les entreprises françaises et la France et ses anciennes colonies africaines. Il prône également une sortie "responsable et intelligente" du franc CFA, perçu comme un symbole post-colonial.