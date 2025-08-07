Serhou Guirassy, Mohamed Salah, Achraf Hakimi... qui sont les nommés africains au Ballon d'Or 2025 ?

Qui remportera le Ballon d'Or 2025 ? Le quotidien français L'Équipe vient de révéler la liste des 30 nommés au Ballon d'Or France-Football. Ousmane Dembele, le joueur français du PSG, et Lamine Yamal, le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone, font partie des favoris. Parmi les nommés : trois joueurs africains. Quelles sont leurs chances ?
De gauche à droite, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi et Mohamed Salah sont les trois nominés africains au Ballon d'Or 2025. AP/TV5MONDE
L'attaquant du Borussia Dortmund Serhou Guirassy contre le Real Madrid, le 5 juillet, lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. (AP Photo/Adam Hunger)
Il est devenu l'attaquant star de la Bundesliga, le championnat d'Allemagne. Serhou Guirassy est l'atout offensif du Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr n'aura pas gagné de titre et n'aura pas brillé en Ligue des champions mais l'attaquant guinéen aura encore réalisé une saison stratosphérique. En 56 matchs dans sa saison, l'attaquant aura marqué 44 buts et délivré 6 passes décisives. Il aura notamment marqué un triplé contre le FC Barcelone, le 16 avril dernier en Ligue des champions.
L'arrière latéral marocain aura brillé cette saison avec le PSG. Il aura pratiquement tout raflé avec le club parisien : championnat, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions... Il aura délivré 15 passes décisives cette saison depuis son couloir de défenseur et marqué en finale de la Ligue des champions. Il est considéré comme le meilleur à son poste. Sera-t-il récompensé ? Une affaire extra sportive pourrait menacer le joueur. Il est accusé de viol présumé dans une enquête ouverte par la justice française.
Mohamed Salah lors d'un match amical contre Yokohama le 30 juillet 2025. (AP Photo/Eugene Hoshiko)
L'attaquant égyptien, âgé de 33 ans, aura une nouvelle fois réalisé une saison pleine avec Liverpool. Les Reds ont été sacrés champions d'Angleterre en partie grâce à lui. Il a marqué 37 buts en 57 matchs cette saison et donné 24 passes décisives lors de la saison. Son meilleur classement au Ballon d'Or est cinquième. Un regret ? La défaite de Liverpool face au PSG en huitième de finale de la Ligue des champions. L'attaquant égyptien avait été transparent lors de la double confrontation contre les Parisiens.