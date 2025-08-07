Serhou Guirassy, Mohamed Salah, Achraf Hakimi... qui sont les nommés africains au Ballon d'Or 2025 ?

Serhou Guirassy

L'attaquant du Borussia Dortmund Serhou Guirassy contre le Real Madrid, le 5 juillet, lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. (AP Photo/Adam Hunger)

Il est devenu l'attaquant star de la Bundesliga, le championnat d'Allemagne. Serhou Guirassy est l'atout offensif du Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr n'aura pas gagné de titre et n'aura pas brillé en Ligue des champions mais l'attaquant guinéen aura encore réalisé une saison stratosphérique. En 56 matchs dans sa saison, l'attaquant aura marqué 44 buts et délivré 6 passes décisives. Il aura notamment marqué un triplé contre le FC Barcelone, le 16 avril dernier en Ligue des champions.

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi lors du match du PSG face au Real Madrid de Kylian Mbappe, le 9 juillet dernier, lors de la Coupe du monde des clubs. (AP Photo/Seth Wenig)

L'arrière latéral marocain aura brillé cette saison avec le PSG. Il aura pratiquement tout raflé avec le club parisien : championnat, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions... Il aura délivré 15 passes décisives cette saison depuis son couloir de défenseur et marqué en finale de la Ligue des champions. Il est considéré comme le meilleur à son poste. Sera-t-il récompensé ? Une affaire extra sportive pourrait menacer le joueur. Il est accusé de viol présumé dans une enquête ouverte par la justice française.