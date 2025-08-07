Serhou Guirassy, Mohamed Salah, Achraf Hakimi... qui sont les nommés africains au Ballon d'Or 2025 ?

Qui remportera le Ballon d'Or 2025 ? Le quotidien français L'Équipe vient de révéler la liste des 30 nommés au Ballon d'Or France-Football. Ousmane Dembele, le joueur français du PSG, et Lamine Yamal, le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone, font partie des favoris. Parmi les nommés : trois joueurs africains. Quelles sont leurs chances ? 

Le
07 Aoû. 2025 à 14h50 (TU)
Par
Pierre Desorgues
trois nominés

De gauche à droite, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi et Mohamed Salah sont les trois nominés africains au Ballon d'Or 2025. AP/TV5MONDE

Partager 1 minute de lecture

Serhou Guirassy

Serhou

L'attaquant du Borussia Dortmund Serhou Guirassy contre le Real Madrid, le 5 juillet, lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. (AP Photo/Adam Hunger)

Il est devenu l'attaquant star de la Bundesliga, le championnat d'Allemagne. Serhou Guirassy est l'atout offensif du Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr n'aura pas gagné de titre et n'aura pas brillé en Ligue des champions mais l'attaquant guinéen aura encore réalisé une saison stratosphérique. En 56 matchs dans sa saison, l'attaquant aura marqué 44 buts et délivré 6 passes décisives. Il aura notamment marqué un triplé contre le FC Barcelone, le 16 avril dernier en Ligue des champions.

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi
Achraf Hakimi lors du match du PSG face au Real Madrid de Kylian Mbappe, le 9 juillet dernier, lors de la Coupe du monde des clubs. (AP Photo/Seth Wenig)

L'arrière latéral marocain aura brillé cette saison avec le PSG. Il aura pratiquement tout raflé avec le club parisien : championnat, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions... Il aura délivré 15 passes décisives cette saison depuis son couloir de défenseur et marqué en finale de la Ligue des champions. Il est considéré comme le meilleur à son poste. Sera-t-il récompensé ? Une affaire extra sportive pourrait menacer le joueur. Il est accusé de viol présumé dans une enquête ouverte par la justice française. 

Mohamed Salah

Mohamed Salah

Mohamed Salah lors d'un match amical contre Yokohama le 30 juillet 2025. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

L'attaquant égyptien, âgé de 33 ans, aura une nouvelle fois réalisé une saison pleine avec Liverpool. Les Reds ont été sacrés champions d'Angleterre en partie grâce à lui. Il a marqué 37 buts en 57 matchs cette saison et donné 24 passes décisives lors de la saison. Son meilleur classement au Ballon d'Or est cinquième. Un regret ? La défaite de Liverpool face au PSG en huitième de finale de la Ligue des champions. L'attaquant égyptien avait été transparent lors de la double confrontation contre les Parisiens. 

 

Afrique
Sport
Le sport en Afrique

Dans le même thème - Afrique

Wofai Ewa, étudiant nigerian
Afrique

Pour obtenir un visa pour les États-Unis, les étudiants africains doivent donner un accès complet à leur réseaux sociaux

Trump et des présidents africains
Afrique

Droits de douane américains: Algérie, Maroc, Madagascar... Qui sont les gagnants et les perdants en Afrique?

Abdel Fattah el-Sissi
International

Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

Le sport en Afrique

Afrique

"Développer le football en République du Congo": l'Olympique lyonnais signe un partenariat de 4 ans avec Brazzaville

Afrique

L'actualité sportive africaine avec l'Afrobasket féminin

Afrique

CAN-2025 féminine au Maroc : finale folle, buts à foison, stades vides... quel est le bilan du tournoi?

Afrique

Nigéria favori, Mali et Sénégal outsiders... Ce qu'il faut savoir sur l'Afrobasket 2025 féminin en Côte d'Ivoire

TERRIENNES

Maroc-Nigeria : favorites, "mission X"... Ce qu'il faut savoir sur la finale de la CAN 2025 féminine

À la une

Afrique

Droits de douane américains: Algérie, Maroc, Madagascar... Qui sont les gagnants et les perdants en Afrique?

International

Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

International

Israël: une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages

International

Bande de Gaza : le nouveau cri d'alarme des humanitaires

International

Macron prône la fermeté de la France face à l'Algérie inflexible

Économie

Les nouveaux droits de douane américains entrent en vigueur pour des dizaines d'économies

International

Corée du nord: un nouvel homme réussi à s'enfuir à la nage vers le sud accroché à du polystyrène

International

"Vaincre totalement l'ennemi à Gaza": Benjamin Netanyahu dévoile ses nouveaux objectifs de guerre

International

Qui est Gali Baharav‑Miara, cette magistrate qui défie Benjamin Netanyahu ?

TERRIENNES

En Côte d'Ivoire, des femmes victimes d'excision retrouvent espoir