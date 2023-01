Sierra Leone: maire de capitale africaine ou le combat difficile d'une pionnière

Quand Yvonne Aki-Sawyerr a été élue en 2018 maire de Freetown, beaucoup ont vu en cette brillante figure formée en Angleterre une étoile montante dans la vie politique nationale. Mais des réformes de cette opposante ont provoqué des démêlés avec le gouvernement.

Une de ses initiatives phares dans ce pays ouest-africain vulnérable aux changements climatiques a été la nomination en 2021 d'une "responsable de la chaleur" ayant pour mission de lutter contre les effets des températures extrêmes, une première en Afrique.

Mme Aki-Sawyerr, 55 ans, a aussi annoncé de gros chantiers relatifs au problème chronique des déchets et à un téléphérique pour améliorer la mobilité.

A moins de six mois de la fin de son mandat, beaucoup de points de son programme restent cependant en attente d'exécution sur fond de procédures judiciaires.

Ses problèmes sont une illustration des tensions politiques dans la jeune démocratie sierra-léonaise qui a émergé en 2002 après une décennie de guerre civile. Des élections présidentielle, parlementaires et locales y sont prévues en juin. Le président Julius Maada Bio, élu en 2018, brigue un second mandat.

Yvonne Aki-Sawyerr accuse le gouvernement de M. Bio, chef du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP, au pouvoir), de la contrarier à cause de son appartenance politique.

"Mon plus grand choc a été de voir mes programmes et initiatives bloqués à cause de cette perception", affirme à l'AFP la maire, membre de l'APC (Congrès de tout le peuple, ex-pouvoir).

- Enquêtes -

Titulaire de la double nationalité sierra-léonaise et britannique, experte-comptable de formation, elle a débuté son ascension dans le privé à Londres.

Après avoir vécu au Royaume-Uni pendant des décennies, elle est revenue en Sierra Leone en 2014 pour aider à la lutte anti-Ebola et vit depuis huit ans éloignée de son mari et de ses enfants.

Comme maire, elle a récolté des fonds extérieurs en gagnant par exemple un prix d'un million de dollars attribué par les oeuvres philantropiques de l'agence Bloomberg.

Mais sa gestion jugée brusque et ses tentatives de rationnaliser les processus ont contrarié, selon ses détracteurs.

Elle a fait l'objet d'une enquête pour corruption, a été convoquée au Parlement pour expliquer ses initiatives et a été accusée d'"obstruction" à la police lors de l'arrestation en septembre d'une membre de son conseil municipal.

Comme opposante, "tu dois savoir comment parler mais aussi savoir se jouer des politiciens", affirme à l'AFP une responsable de la société civile, Valnora Edwin.

"Malheureusement, elle (la maire) est tombée dans le piège. Elle pourrait avoir affaire avec la justice jusqu'au moment du choix des candidats (pour les prochaines élections) et ce ne serait pas convenable" qu'elle se présente, relève-t-elle.

Un des chantiers de Mme Aki-Sawyerr a été de réformer le système fiscal. Avec le soutien du Royaume-Uni, elle a constitué un nouveau cadastre fiscal et une nouvelle base de données à partir d'images satellites.

Elle revendique avoir accru de 70% le nombre de contribuables et a augmenté les taxes en vigueur. Mais quelques jours après le déploiement du système, les autorités nationales l'ont gelé.

L'avocat Chukwuemeka Taylor a refusé de payer. "Je dois moi-même réparer mes routes et mes drains", se justifie-t-il en estimant injuste d'augmenter les taxes des contribuables.

- "Nombreux défis" -

La maire a des sympathisants parmi les gens aux revenus modestes. "Elle est confrontée à de nombreux défis mais elle ne cède pas", dit Marie Bob-Kandeh, une responsable d'une association de commerçantes.

En 2021, elle a donné des parasols aux vendeurs de rues, construit des toilettes publiques et fait installer des robinets dans des bidonvilles. C'est une maire qui "vous parle. Quand il y a un problème, elle se déplace" pour voir, note Nancy Sesay, une habitante d'un bidonville.

Mme Aki-Sawyerr affirme vouloir briguer un nouveau mandat en juin mais elle pourrait aussi être présentée par son parti comme colistière pour la présidentielle.

La Sierra Leone est-elle prête pour une vice-présidente ? "Je pense que le peuple répond (favorablement) si on leur présente la bonne personne", se borne-t-elle à répondre sans s'étendre sur une éventuelle candidature.