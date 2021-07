Somalie: attentat contre un chef de la police de Mogadiscio, des victimes

Une voiture piégée a explosé samedi à Mogadiscio visant un chef de la police somalienne et faisant un nombre encore indéterminé de victimes, ont indiqué la police et des témoins.

"Le commissaire est indemne, mais il y a eu des victimes dans l'attaque", a affirmé Sadiiq Dudish, un porte-parole de la police somalienne.

Le kamikaze à bord de la voiture piégée a visé le convoi du chef de la police de la région de Benadir, qui comprend Mogadiscio, le commissaire Farhan Mohamud, à un carrefour de la capitale somalienne.

"L'explosion a causé d'énormes dégâts et fait de nombreuses victimes, des civils et des policiers", a indiqué un témoin, Mire Adan, en affirmant qu'il avait compté au moins six corps de victimes.

"Tout le carrefour était rempli de fumée et j'ai vu plusieurs cadavres, tous des civils", a ajouté Osman Adan, un autre témoin.

En l'absence de revendication, les autorités attribuent généralement ce genre d'attaques au mouvement des shebab, groupe jihadiste lié à al-Qaïda, en lutte depuis plus de dix ans contre le régime somalien.