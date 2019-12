Somalie : au moins 76 morts et de nombreux blessés dans un attentat à Mogadiscio

"Le nombre de victimes que nous avons confirmé est de 76 morts et 70 blessés. Il pourrait être encore supérieur", a déclaré le directeur du service privé d'ambulances Aamin Ambulance, Abdukadir Abdirahman Haji.



L'attentat s'est produit dans un secteur où le trafic est très dense, en raison d'un poste de sécurité et d'un centre des impôts.



"Cela a été dévastateur parce qu'il y avait beaucoup de monde, notamment des lycéens dans des bus", a raconté un autre témoin, Muhibo Ahmed.



L'attentat n'a pas été revendiqué pour le moment. Mais il survient dans un contexte marqué par de multiples actions meurtrières des islamistes shebab.



Ces insurgés ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20.000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom). Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.