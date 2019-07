Somalie : explosion dans la mairie de Mogadiscio

Just in:- Confirmed Abdi-Aziz District Commissioner Ms Sabah Asad is Dead at Turkish Erdogan Hospital #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/MSlNDpl858 — Muqdisho Online (@Muqdisho_online) 24 juillet 2019

Le maire de la capitale somalienne Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman, a été blessé dans une explosion ce mercredi dans les locaux de la municipalité, a annoncé son premier adjoint."Le maire a été blessé dans l'explosion et est actuellement soigné. Certains de ses adjoints ont également été blessés. Cet acte terroriste ne nous dissuadera pas de servir le public", a déclaré le maire-adjoint, Mohamed Abdullahi Tulah, à la radio gouvernementale Muqdisho. Cette même radio rapporte qu'une responsable provinciale a été tuée dans l'attentat.



Selon une source sécuritaire ayant requis l'anonymat, un kamikaze serait entré dans le bâtiment où avait lieu une réception et se serait fait exploser.

A peine une heure plus tôt, le maire de Mogadiscio avait reçu dans ses locaux James Swan, le représentant spécial de l'ONU en Somalie, qui n'était plus là quand l'explosion a eu lieu, a-t-on appris de source onusienne locale.

"Il y a eu une explosion à l'intérieur (de la mairie), mais nous ne savons pas ce qui l'a causée. Certaines informations laissent entendre qu'elle a été causée par un kamikaze qui aurait réussi à entrer dans le bâtiment en se faisant passer pour un membre du personnel et qu'il y a des victimes, des morts et des blessés. Mais je ne peux pas encore vous donner de détails", a déclaré un responsable sécuritaire, Mahdi Abdirahman.

"L'explosion était très forte et j'ai vu des gens blessés par des éclats fuir le siège" de la municipalité, a indiqué un témoin, Mohamud Shariif.