Somalie: sept morts dans l'attaque de vendredi sur une plage de Mogadiscio

Sept personnes ont été tuées vendredi soir dans un attentat suicide, suivi de tirs d'armes à feu, sur la plage du Lido à Mogadiscio, a annoncé la police samedi matin.

La police et des témoins ont précisé à l'AFP qu'un kamikaze s'était fait exploser vendredi soir sur la plage du Lido, fréquentée par des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Le quartier huppé, avec ses hôtels et ses restaurants chics, a déjà été la cible d'attaques.

Des assaillants ont ensuite ouvert le feu sur la plage, selon la même source.

"Les terroristes sans pitié ont tué des civils au hasard et j'ai vu sept corps le long de la plage", a déclaré samedi à l'AFP le policier Mohamed Omar, ajoutant que les forces de sécurité somaliennes ont tué cinq membres du groupe islamiste radical des shebab, lié à Al Qaïda.

Les assaillants ont été désignés comme des "Kharijites", terme employé par les responsables somaliens pour les membres de ce groupe.

"Il y avait aussi des blessés mais la plupart des civils ont été mis à l'abri par les forces de sécurité", a-t-il ajouté, sans donner davantage de détails sur les victimes.

Des témoins ont confirmé que beaucoup de personnes fréquentaient la plage lorsque l'explosion s'est produite.

"Tout le monde a paniqué et il était difficile de savoir ce qui se déroulait car les tirs ont commencé peu après l'explosion", a dit à l'AFP le témoin Abdilatif Ali.