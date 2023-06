Somalie : six personnes tuées dans une attaque shebab à Mogadiscio

Une attaque des shebab a frappé un hôtel de Mogadiscio vendredi 9 juin au soir et s'est terminé au bout de plusieurs heures. Selon la police, six civils ont été tués et dix personnes blessées. Cette nouvelle attaque montre la capacité des islamistes radicaux à continuer à frapper dans la capitale somalienne.