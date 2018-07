Sommet de l'Union africaine : un rendez-vous décisif pour la francophonie

En tant que cheffe de la diplomatie du pays qui préside l'organisation panafricaine, Louise Mushikiwabo a dirigé le Conseil exécutif de l'organisation jeudi 28 juin, un bon point pour sa candidature à la tête de l'OIF, la seule - pour l'instant - des Etats africains.

Autre bon point : la France soutient la candidature de la ministre rwandaise. Son élection permettrait de ramener la direction de l'OIF en Afrique, après quatre ans de mandat de la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession.



Pour soutenir sa réélection, une délégation canadienne emmenée par l'ambassadeur du Canada en Ethiopie Philip Baker, s'est rendue au sommet de l'UA.

Pour la première fois, la France et le Canada s'affrontent sur le choix de leur candidat:

C'est paradoxal : le Canada soutient une candidature traditionnelle, culturelle, tandis que le président Macron soutient une candidature plus anglo-saxonne et mondiale, basée sur la francophonie économique. Bruno Bernard, expert en francophonie économique

Le Conseil exécutif de l'Union Africaine a pour habitude de soutenir les candidatures du continent pour les postes au sein d'organisations internationales, quoique ce soutien n'est pas systématique. Lors du sommet de la Francophonie à Dakar en 2014, Michaelle Jean s'était présentée contre quatre candidatures africaines, ce qui a pu contribuer à sa victoire.



La partie devrait être différente pour le Canada lors de l'élection du Secrétaire général de l'OIF au sommet de la Francophonie les 11 et 12 octobre à Erevan en Arménie, car face à Louise Mushikiwabo, soutenue par Paris, aucun adversaire africain déclaré. Et les pays du continent pèsent lourd dans l'OIF : plus de la moitié des membres de plein droit de l'OIF sont africains (29 sur 54).