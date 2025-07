Sommet États-Unis/Afrique : “L’aide publique au développement est terminée. Trump veut des deals"

C’est un mini-sommet qui a révélé une nouvelle dynamique dans les relations entre les États-Unis et l’Afrique. Le président américain Donald Trump a réuni mercredi 9 juillet à Washington les chefs d’État de cinq pays africains, dans l’objectif de renforcer leurs partenariats économiques.

Autour de la table : les présidents du Liberia Joseph Boakai, du Sénégal Bassirou Diomaye, de la Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani, de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló et du Gabon Brice Oligui Nguema. Tous ont salué cette volonté d’approfondir les liens bilatéraux. Mais la rencontre a révélé également le ton conciliant adopté par les dirigeants africains.

Dans les médias africains, certaines critiques ont émergé, notamment sur le format du sommet. “Cinq chefs d’État face à un seul homme, dans une mise en scène calibrée, avec peu de retours concrets : c’est un rapport de force qui en dit long”, résume le site d’information guinéen Le Djely. Le site Mondafrique parle de “dirigeants infantilisés”, pris dans un exercice diplomatique à sens unique.

Un format qui interroge

Seidik Abba, journaliste et chercheur nigérien, invité samedi 12 juillet sur le plateau du Journal Afrique de TV5MONDE, reconnaît que certains ont pu être “blessés” par la forme du sommet. Mais il nuance : “C’est un format inédit, presque un grand oral. Ce n’est pas forcément méprisant. Le format 1+5 permet plus de temps de parole que les traditionnels sommets 1+54.”

Une séquence notamment a fait beaucoup parler d’elle, celle où Donald Trump interroge le chef d’État libérien : “Où avez-vous appris à parler anglais comme ça ?”, accompagné d’un mutisme de l’ensemble des invités.

“Le président Trump est coutumier du fait, explique Seidik Abba : On se souvient de ce qu’il a fait au président Zelensky, de ce qu’il a fait au président Macron. Je crois qu’on peut légitimement reconnaître que certains ont pu être blessés. Mais s’il avait eu ce traitement que pour les chefs d’État africains, on peut comprendre l’émotion. Mais c’est son habitude.”

Un changement de paradigme assumé côté américain

“Il y a un grand potentiel économique en Afrique, comme peu d’autres endroits”, a affirmé Donald Trump lors de l’ouverture des discussions à la Maison-Blanche. Le chef d’État américain décrit devant la presse les cinq pays présents comme des endroits “dynamiques avec des terres de très grande valeur, de super minerais, des grandes réserves de pétrole, et des gens merveilleux”.

Cette approche s’inscrit dans un tournant stratégique assumé : depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump promeut une diplomatie bilatérale.

“Les États-Unis n’ont jamais été de fervents défenseurs du multilatéralisme, mais avec Trump, le bilatéralisme s’impose. Il fait fi des logiques concertées pour construire des partenariats sur des bases purement mercantiles”, observe Jean-Jacques Gabas, chercheur associé au CIRAD et spécialiste de l’économie du développement.

La dissolution récente de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) illustre ce basculement. “L’aide publique au développement est terminée. Trump veut des deals.”

Même constat du côté de Seidik Abba : “On passe de l’aide au commerce. L’aide n’a pas développé l’Afrique. Il faut peut-être changer de paradigme, essayer des accords gagnant-gagnant.” Le journaliste y voit une continuité avec la logique d’un Trump homme d’affaires, qui sélectionne des États où “les États-Unis peuvent faire des affaires”.

Des pays africains stratégiques

Pourquoi ces cinq pays ? Selon Jean-Jacques Gabas, “ce sont des États politiquement stables, avec un potentiel d’investissement énorme dans les domaines minier, forestier ou touristique”.

Mais le chercheur s’interroge sur la cohérence du choix : “Sur les cinq, quatre sont historiquement très alignés avec l’Europe. L’invitation américaine arrive dans un contexte où les financements européens sont en baisse et où la Chine, premier créancier du continent, commence à réduire ses prêts.”

La conférence de Séville du 30 juin sur le financement du développement, où les États-Unis étaient absents, a souligné ce vide. “Tous les observateurs disaient : si les États-Unis ne participent pas, la question du financement du développement ne pourra pas être résolue. Les Africains l’ont compris, et ils cherchent à multiplier les partenariats bilatéraux. Mais la négociation n’est pas à armes égales”, souligne Gabas.

Seidik Abba partage ce constat de fragmentation : “Si, à 54, on vient chacun présenter ses revendications face à une puissance comme les États-Unis, c’est beaucoup moins efficace qu’un agenda commun.” Il évoque “un échec de l’Union africaine” et estime que seule une voix unie permettrait de peser dans les négociations internationales, comme lors des COP sur le climat.

Peu d’annonces, mais des tractations en coulisses

Aucun accord majeur n’a été signé à l’issue du sommet. Mais selon Seidik Abba, les échanges bilatéraux qui ont suivi ont permis d’enclencher plusieurs négociations : “La Mauritanie, par exemple, a obtenu que les investisseurs américains s’intéressent à son fer, à ses ressources halieutiques. Il y a eu des rencontres bilatérales après la rencontre avec Trump.”

Reste que la stratégie américaine s’affirme. “On n’est plus dans une coopération fondée sur le développement. L’histoire est reconfigurée autour de la défense des seuls intérêts américains”, résume Jean-Jacques Gabas. “La Chine a une longueur d’avance, mais les États-Unis veulent se reconstruire une forme de légitimité, non plus par l’aide, mais par les affaires.”