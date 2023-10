Sommet "pour la paix" en Egypte au 15e jour de guerre Israël-Hamas

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à l'ouverture du "Sommet pour la paix" au 15e jour de guerre entre Israël et le Hamas, le 21 octobre 2023 au Caire

L'Egypte accueille samedi des dirigeants et représentants de pays arabes et occidentaux pour un "Sommet pour la paix", au 15e jour de guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza, frontalière de l'Egypte.

Le patron de l'ONU Antonio Guterres, qui était vendredi à Rafah, le poste-frontière entre l'Egypte et Gaza, sera présent, ainsi que les dirigeants européens Charles Michel et Josep Borrell.

Le roi de Jordanie Abdallah II et le président de l'Autorité palestinien Mahmoud Abbas, et des chefs de diplomatie, notamment de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne participeront également au sommet qui se tiendra dans la Nouvelle capitale qui borde Le Caire.

Fichier vidéo Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait initialement annoncé une conférence internationale sur "l'avenir de la question palestinienne" avant d'opter pour un "Sommet pour la paix".

L'Egypte se veut en première ligne sur le conflit israélo-palestinien.

Premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël en 1979, Le Caire est un médiateur traditionnel entre Israël et les Palestiniens --notamment le Hamas.

L'Egypte tient également l'unique ouverture sur le monde de la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlée par Israël, Rafah.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à l'ouverture du "Sommet pour la paix" au 15e jour de guerre entre Israël et le Hamas, le 21 octobre 2023 au Caire AFP

Et c'est par là que l'aide alimentaire et humanitaire commençait à être acheminée samedi aux 2,4 millions de Gazaouis, pour moitié des enfants, désormais sans eau ni électricité ni carburant.

C'est aussi vers l'Egypte que les étrangers et binationaux de Gaza devraient sortir, car Israël a hermétiquement scellé l'autre point de passage pour les personnes de Gaza, le terminal d'Erez.