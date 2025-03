Sommet UE-Afrique du Sud au Cap pour se rapprocher face aux offensives américaines

La présidente de la Commission européenne et le chef d'Etat sud-africain se rencontrent au Cap ce jeudi pour renforcer leur coopération, en pleine agitation diplomatique et commerciale depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Au programme: la "nécessité de renforcer le multilatéralisme" et les "défis géopolitiques actuels", notamment la "guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine" et la "situation actuelle au Moyen-Orient", selon un communiqué diffusé par le Conseil européen.

Dans le cadre de ce sommet, la patronne de la Commission Ursula von der Leyen a été reçue jeudi matin par le ministre sud-africain des Affaires étrangères avant une réunion prévue avec le président Cyril Ramaphosa à 14H30 locales (12H30 GMT).

Le président du Conseil européen Antonio Costa doit aussi y participer.

"On a déjà un très haut niveau de coopération, mais on veut aller plus loin (vers) une coopération plus étroite et plus stratégique", a déclaré un responsable européen en amont des discussions.

Les deux parties sont confrontées à des changements de politique spectaculaires de la part de Washington depuis l'investiture de Donald Trump.

Dans le cadre d'un conflit commercial croissant, Washington a imposé des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium provenant de l'UE. La Commission européenne a en retour promis des mesures de rétorsion à partir du 1er avril.

Le gouvernement Trump a également ciblé le gouvernement sud-africain, gelant l'aide et critiquant plusieurs de ses politiques.

Les Etats-Unis ont aussi quitté plusieurs Partenariats pour une transition énergétique juste (JETP), dont celui avec l'Afrique du Sud.

Ces sujets doivent être abordés entre dirigeants européens et sud-africains au Cap, a expliqué un responsable de l'UE avant les discussions.

"L'Union européenne ne peut pas combler le vide et compenser le trou plutôt grand laissé par les États-Unis et cette administration en particulier", a expliqué le même responsable européen.

"Mais nous ferons le point et discuterons avec l'Afrique du Sud, comme avec d'autres, des problèmes et de la façon dont nous pouvons renforcer un partenariat qui est déjà fort", a-t-il ajouté.

L'Afrique du Sud est le plus grand partenaire commercial de l'UE en Afrique subsaharienne, avec 49 milliards d'euros d'échanges de biens en 2023. L'UE est la première source d'investissements directs étrangers en Afrique du Sud, avec 47% d'entre eux.