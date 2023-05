Soudan 22 jours de combats, quelles conséquences ?

Après 22 jours de combats, deux trêves qui n'ont pas tenu, que va devenir le Soudan ? Selon l'ONG ACLED il y aurait plus de 700 morts et 5000 blessés. L'ONU s'inquiète de la population qui fui les combats : 335.000 déplacés et 115.000 réfugiés. Gérard Prunier est historien et spécialiste de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est.