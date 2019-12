Soudan: 23 morts dans une explosion et l'incendie d'une usine

Au moins 23 personnes sont mortes et plus de 130 ont été blessées mardi dans l'incendie d'une usine du nord de Khartoum, provoqué par l'explosion d'un camion-citerne contenant du gaz, a indiqué le gouvernement soudanais.

Une épaisse fumée noire s'est élevée dans le ciel durant l'incendie, tandis que le secteur a été bouclé par la police, selon des témoins et un correspondant de l'AFP.

Un réservoir de gaz était encore en flammes au moment de l'arrivée d'un photographe de l'AFP sur les lieux, où des pompiers étaient en action.

Dans un communiqué, le gouvernement a rapporté que "23 personnes ont été tuées et plus de 130 blessées dans un incendie dans une zone industrielle", provoqué par "l'explosion d'un camion-citerne contenant du gaz". Un précédent bilan de sources médicales faisait état de 16 morts et au moins 90 blessés.

Selon les premières informations recueillies sur place, il manquait du matériel de sécurité dans l'usine, a rapporté le gouvernement.

"Il y avait aussi des produits inflammables mal rangés, ce qui a permis la propagation du feu", a-t-il ajouté, précisant qu'une enquête avait été ouverte.

Les blessés ont été transportés vers plusieurs hôpitaux et des docteurs qui ne travaillaient pas ont été appelés en renfort, selon un comité de médecins constitué dans le cadre du mouvement de contestation ayant secoué le Soudan de décembre 2018 à août 2019.

"L'explosion a été forte. Plusieurs véhicules garés à proximité ont aussi pris feu", a indiqué à l'AFP un employé d'une société voisine.