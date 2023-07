Soudan : au moins 20 civils tués par des roquettes ou des obus

Au moins 20 civils ont été tués samedi 22 juillet au cours de tirs et combats au Darfour, et dans la ville d'El-Obeid, au Kordofan-Nord voisin. L'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, sont entrées en guerre le 15 avril dernier.