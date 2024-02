Soudan : dans un camp du Darfour, un enfant meurt toutes les deux heures

Au Darfour, dans le camp de déplacés de Zamzam, l'un des plus grands et anciens du Soudan en guerre, près d'un quart des enfants examinés souffraient de malnutrition aiguë et près de 40 % des enfants âgés de six mois à deux ans de malnutrition, dépassant "tous les seuils d'urgence", selon l'ONG Médecins sans frontières (MSF).