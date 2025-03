Soudan du Sud: Juba réveillé par des tirs, l'ONU pousse au dialogue pour éviter "un conflit généralisé"

Des habitants de Juba se sont réveillés mercredi au grondement de l'artillerie, l'ONU appelant au dialogue entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar "pour éviter le retour d'un conflit généralisé" au Soudan du Sud, où les combats entre les deux camps s'approchent dangereusement de la capitale.

La branche armée du parti d'opposition du vice-président Machar a accusé mercredi les forces fédérales du président Kiir d'avoir attaqué deux centres d'entraînement de ses hommes aux portes de Juba.

La répétition de telles attaques près de la capitale fait craindre un nouvel embrasement du plus jeune État de la planète, en proie à une instabilité chronique qui l'empêche de se remettre de la sanglante guerre civile qui avait opposé les forces de MM. Kiir et Machar.

Ce conflit avait fait près de 400.000 morts et quatre millions de déplacés entre 2013 et 2018.

"Hier, vers 15H00 (13H00 GMT), les Forces de défense du peuple sud-soudanais (SSPDF, loyales à Salva Kiir) ont attaqué le centre d'entraînement de Rambur, entraînant sa fermeture", a accusé sur Facebook le colonel Lam Paul Gabriel. Rambur se trouve au nord-ouest de Juba.

Et "ce matin vers 04H00" (02H00 GMT), "les SSPDF ont également attaqué le centre d'entraînement de Rajaf", situé à 15 km au sud-est de la capitale, a ajouté le porte-parole du SPLA-IO, branche armée du parti SPLM-IO de Riek Machar.

"Artillerie lourde"

Deux correspondants de l'AFP à Juba y ont entendu des détonations au petit matin mercredi. "Vers 04H00 du matin, nous avons entendu de l'artillerie lourde vers Rajaf", près de Juba, a raconté Ter Mammer, un économiste interrogé par l'AFP.

L'opposition sud-soudanaise avait déjà dénoncé la veille des frappes sur une de ses bases militaires près de la capitale, condamnant une "provocation" et une "violation de l'accord de paix de 2018".

L'armée loyale au président Salva Kiir n'a confirmé aucune de ces frappes.

"Nous encourageons le président et le premier vice-président à prendre les mesures nécessaires pour prévenir de nouveaux affrontements militaires et rétablir le calme en se rencontrant pour résoudre leurs différends", a exhorté Nicholas Haysom, le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud (Minuss), dans un communiqué.

"Cela prouvera que leur priorité est de faire passer les intérêts de leur peuple avant les leurs, en empêchant le retour d'un conflit généralisé qui dévasterait non seulement le Sud-Soudan, mais aussi toute la région", a-t-il ajouté.

Après de premières heures tendues mercredi, la vie avait repris son cours normalement à Juba. L'affluence était notamment revenue à la normale dans le quartier commerçant de Gudele, a constaté un correspondant de l'AFP.

Mais la population est anxieuse. "J'ai l'impression que nous retournons à la guerre alors que nous avons besoin de la paix", s'effraie Lilian Sukeji, une habitante.

Ces frappes aux portes de la capitale suivent plusieurs semaines d'affrontements dans le pays, notamment dans le nord-est, entre forces fédérales loyales au président et une "Armée blanche", milice accusée par le pouvoir de collaborer avec M. Machar.

"Alerte rouge"

Lul Ruai Koang, porte-parole de l'armée pro-Kiir, avait de son côté averti lundi que des forces pro-Machar "intensifiaient leurs mouvements" près de Juba et avaient dépêché une patrouille vers des positions de l'armée "clairement en formation militaire".

"La violence qui a commencé en mars à Nasir semble s'étendre à un certain nombre d'États du Soudan du Sud", a averti Daniel Akech, chercheur de l'International Crisis Group, interrogé par l'AFP. Le refus de MM. Kiir et Machar d'entamer un dialogue, malgré la pression de la communauté internationale, constitue une "alerte rouge", a-t-il encore estimé.

Si un conflit plus large éclatait, il s'agirait selon lui "d'une violence très décentralisée, qu'il serait très difficile d'arrêter" car elle pourrait rapidement échapper au contrôle des deux dirigeants.

Selon de nombreux analystes, Salva Kiir, 73 ans, cherche depuis des mois à assurer sa succession et à écarter Riek Machar sur le plan politique en procédant à des remaniements ministériels.

Plus de 20 alliés politiques et militaires de M. Machar au sein du gouvernement d'union et de l'armée ont également été arrêtés depuis février, et nombre d'entre eux sont détenus au secret.

Le chef de la Minuss avait déjà dénoncé lundi les attaques indiscriminées contre les civils, en particulier des bombardements aériens avec des engins contenant un liquide "hautement inflammable".