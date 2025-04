Soudan du Sud : le ministre des Affaires étrangères limogé après une brouille avec les Etats-Unis

Le Soudan du Sud a annoncé le limogeage de son ministre des Affaires étrangères après une brouille diplomatique avec Washington au sujet de la non-réadmission d'un Africain expulsé des États-Unis.

Juba avait annoncé mardi que le pays accueillerait finalement un Congolais expulsé par les États-Unis sur son territoire, après un refus initial qui avait provoqué en représailles la révocation par Washington de tous les visas accordés aux Sud-Soudanais.

"Je soussigné Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud, relève l'honorable Ramadan Mohamed Abdalla Goc de son poste de ministre des Affaires étrangères", peut-on lire dans un décret officiel paru mercredi soir mais transmis jeudi à l'AFP.

Dans le même texte, le chef de l’État a nommé Monday Semeya Kumba nouveau chef de la diplomatie sud-soudanaise.

Le secrétaire d’État américain Macro Rubio avait accusé samedi Juba de ne pas reprendre ses citoyens expulsés et de "profiter des États-Unis", annonçant en représailles la révocation par Washington de tous les visas accordés aux Sud-Soudanais, une mesure inédite pour la nouvelle administration Trump.

Lundi, la diplomatie sud-soudanaise avait expliqué que la brouille était liée au fait qu'un citoyen de République démocratique du Congo avait été expulsé début avril sous un faux nom à Juba, et avait donc été renvoyé aux États-Unis "conformément aux protocoles d'immigration" sud-soudanais.

Mardi, le même ministère avait annoncé dans un communiqué que "dans le respect des relations amicales entre le Soudan du Sud et les États-Unis", le gouvernement décidait de le laisser "entrer dans le pays".

Interrogée à ce sujet mardi, la porte-parole du département d’État américain, Tammy Bruce, avait dit "attendre que le gouvernement du Soudan du Sud fasse suite, et nous serons alors prêts à réexaminer ces mesures lorsque le Soudan du Sud coopérera pleinement".

Le Soudan du Sud est en proie à une instabilité et insécurité chroniques.

Des affrontements dans certaines régions ces dernières semaines et l'assignation à résidence du vice-président Riek Machar par des forces loyales au président Salva Kiir fin mars menacent l'accord de paix de 2018. Ce texte avait mis fin à une guerre civile de cinq ans entre les partisans des deux hommes, qui avait fait 400.000 morts et plus de quatre millions de déplacés.