Soudan : Khartoum obtient la levée du blocage d'un port pétrolier auprès des manifestants

Les exportations de pétrole en provenance du Sud-Soudan vont pouvoir reprendre via le port soudanais de Bashayer, après un accord avec les manifestants qui le bloquaient, a annoncé Khartoum dimanche soir.

Cet accord est intervenu quelques heures après l'envoi par Khartoum d'une délégation ministérielle auprès des contestataires qui bloquaient le port et deux oléoducs.

"La réunion entre la délégation gouvernementale dirigée par le général Kabashi, membre du Conseil de souveraineté, et une délégation du Conseil Beja a abouti à un accord autorisant le passage des exportations pétrolières sud-soudanaises par le port de Bashayer", a déclaré dans un communiqué le Conseil de souveraineté de Khartoum, un organe militaro-civil qui chapeaute la transition avec le gouvernement civil.

Bashayer est le principal terminal, proche de Port-Soudan, à partir duquel le pétrole du Sud-Soudan, un pays enclavé, est expédié vers les marchés mondiaux.

Dans cette région pauvre par laquelle transite pourtant la majeure partie du commerce de ce pays, les protestataires dénoncent un accord de paix avec des rebelles qui selon eux ne leur assure pas une représentativité suffisante au sein des instances locales.

Signe que la crise était prise très au sérieux, la délégation ministérielle était composée d'un gradé de haut rang du Conseil de souveraineté, ainsi que des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Energie et des Transports.

Le ministre soudanais du Pétrole c avait parlé samedi d'une situation "très grave", son pays étant déjà englué dans un marasme économique.

Depuis une dizaine de jours, les Beja, l'une des plus grandes tribus de l'est, bloquaient le port et des routes de Port-Soudan, le coeur commercial du Soudan.

Après avoir bloqué vendredi les accès à l'aéroport, ces manifestants ont fait monter la pression d'un cran samedi en bloquant l'unique oléoduc permettant au voisin sud-soudanais d'exporter son pétrole, ainsi qu'un autre permettant la distribution du pétrole sud-soudanais au Soudan.

Le ministère soudanais du Pétrole a prévenu ne disposer de réserves d'hydrocarbures que pour "dix jours" dans un pays pris en étau entre pauvreté et inflation galopantes et austérité imposée par ses bailleurs internationaux.

Le général Abdel Fattah al-Burhane, qui dirige le Conseil de souveraineté, un organe militaro-civil qui chapeaute la transition avec le gouvernement civil, a estimé dimanche que les manifestations de Port-Soudan étaient "politiques".

"Les blocages à Port-Soudan proviennent de citoyens ayant des revendications, c'est un fait politique et il doit être géré de façon politique", a-t-il dit à l'occasion de l'inauguration d'un hôpital militaire à Khartoum.

En proclamant son indépendance en 2011, après des décennies de conflit avec Khartoum, le Soudan du Sud a hérité de 75% des réserves de pétrole du Soudan pré-sécession. Mais, enclavé, il continue de dépendre des infrastructures du voisin soudanais pour l'exporter.

Le gouvernement de Khartoum reçoit environ 25 dollars pour chaque baril vendu par le Soudan du Sud, selon des chiffres officiels.

Le blocage de l'est est intervenu après que la semaine dernière Khartoum annonçait avoir déjoué une tentative de coup d'Etat ourdie selon les autorités par des partisans du régime d'Omar el-Béchir, l'autocrate renversé en 2019 par une révolte populaire et l'armée.